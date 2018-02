Lesklé karnevalové glitry škodí planetě

RIO DE JANEIRO Ohromný karneval v brazilském Riu je v plném proudu. Ulice zaplnily slavící lidé v barevných karnevalových kostýmech, kteří tančí na některé z mnoha pouličních párty. A nedílnou součástí karnevalového vzhledu jsou glitry ve všech možných barvách, které se natírají přímo na holou kůži, napsal zpravodajský server The Guardian.

Ale nyní kazí náladu největší oslavy na světě obavy z negativních ekologických následků glitrů. To jsou vlastně drobné kousky plastu zvané mikroplasty, které končí spláchnuté do moře. Vědci nyní apelují na jejich úplný zákaz.



Ekologické, ale drahé

To neznamená, že by měl brazilský karneval ani jiné oslavy po světě ztratit část svého lesku. Existují ekologicky šetrné, „trvale udržitelné glitry“, které si už našly cestu i do Brazílie. Ovšem chudší Brazilci si stěžují, že jsou příliš drahé.



Na pouliční párty v Riu si sedmatřicetiletá Angelica Nobregaová natřela tváře klasickými glitry a vůči ekologickým obavám je dost skeptická. „Je to jenom další věc, která má Brazilcům ještě víc zkomplikovat život,“ řekla. „Podle mě si to vymýšlejí.“ Felipe Gusmao, profesor biodiverzity a ochrany přírody Ústavu mořských věd Federální univerzity v Sao Paulu, vysvětluje, že problém s glitry - kousky mikroplastu menšími než pět milimetrů - spočívá v tom, že je nemožné odstranit je z životního prostředí.

„Jen si představte množství glitrů, které během karnevalu použijeme. To je obrovské. Použijeme je, smyjeme, a jdou přímo do vody. To je největší problém,“ dodal.

Škody, které by působily samotné glitry, nejsou známé. Ale vědci mají důkazy, že na mikroplastech mají tendenci se zachytit další znečišťující látky, které se s nimi dostávají do potravního řetězce. „Máme studie dokazující následky mikroplastů od buněčné úrovně až po úroveň celého ekosystému,“ řekl Gusm?o. A to zahrnuje i lidské bytosti.

Mikroplasty do oceánu nepatří

„Drobní živočichové na dolním konci mořského potravního řetězce mohou tyto částice pozřít, a jak mikroplasty, tak na ně přilepené látky se dostanou do jejich těl a s nimi postupovat nahoru po potravním řetězci. Lidé jsou na jeho špičce, takže mikroplasty i navázané látky se nakonec dostanou až do našeho těla,“ dodal.



Proto se nyní na trhu objevilo několik druhů „udržitelných glitrů“. Mezi nimi je například řada líčidel nazvaná Glitra, kde jsou lesklé šupinky tvořené z eukalyptové celulózy, vosku a přírodních olejů. Jejich velkou nevýhodou je ovšem cena. Osmigramové balení Glitry stojí v přepočtu 17 dolarů (asi 340 korun), zatímco běžné glitry se v centru Ria prodávají za 6,50 dolaru za kilogram.