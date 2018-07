Bosé nohy jedině po pedikúře a pánové zapomeňte na nátělníky. Léto budiž bez módních faulů

Než se rozprchneme na prázdniny, chtělo by to prosvištět si slovíčka. Neboli si trochu připomenout, co je i v největších vedrech zapovězeno, chceme-li vypadat elegantně, případně trendy (což nemusí být totéž). Je jasné, že pravidelní čtenáři Čekstajlu to vědí, ale ke konci školního roku prostě velké „opáčko“ patří.

Základem jistě je otřepaná poučka: Oblékejme se adekvátně tomu, jakou postavu máme, ne jakou bychom mít chtěli. Takže máme-li ne nějaké to kilo, ale spíš víc navíc, pak obtažená tílka obtahující všechny tři pneumatičky nejsou to pravé. Totéž platí pro minikraťásky, jež ukáží pomerančovou kůži. Že je vedro a v ničem jiném se nedá vyjít ven? A o vzdušných střizích a látkách jste slyšely, milé dámy?



Ožehavou záležitostí jsou spadená ramena topů. Takže s mírou… mají být koketní, ne vypadat jako opona těsně před upadnutím na zem, kdy se okolí děsí, jestli to opravdu na tom jednom rameni vydrží nebo bude odhaleno více, než bychom doufali. A tím nejrizikovějším prvkem v tomto případě jsou ramínka od podprsenek. Dá se jim vyhnout samodržící variantou prádla, ale ne každému vyhovuje a postačuje. Pak ale prosím prádlo čisté a dostatečně zánovní. Zašedlé, zaprané a jinak „jeté“ si nechte na zimu pod lyžařskou kombinézu. Hitem léta jsou pantofle a nezničitelnou českou klasikou gumové žabky do města (smiřme se s tím). Bosé nohy jsou v létě fajn, ale prosím po návštěvě pedikúry. Rohovinu nechme na intarziích zámeckého nábytku.



A teď pánové. Starou dobrou mantrou je, že kraťasy do práce nepatří. Vím, v extrémních vedrech to bolí a hlavně aktuální trendy přece ukazují i saka s šortkami… Dobrá, pak se ale držme rady, kterou výborně formulovala kolegyně z Forbesu. V létě má muž vypadat, že po opuštění kanceláře nemíří na pláž, ale na jachtu. Tam jsou kraťasy přípustné. Ale ty mírně (zhruba tři až pět centimetrů) nad kolena, bez nakládaných kapes. V kombinaci s teniskami s malou či bezmála neviditelnou ponožkou (ano letošní trendy počítají s fotbalovými podkolenkami, ale to si nechte na volný čas) nebo mokasínami na bosou (či mikroponožkou vybavenou) nohu.

Snad ještě větším nešvarem českých ulic v parném počasí bývá pánská volba či práce s vrškem. Základem by měla být košile z lehkého materiálu s dlouhým rukávem. Ten se dá totiž ohrnout a vypadá vždy líp než rukáv krátký (ale i s ním se dá smířit, pokud jej neschováme následně pod sako). Samozřejmě triko je povoleno. Ve městě či práci by se neměly zjevovat nátělníky, ale pokud nemůžete odolat touze prezentovat dennodenní návštěvy posilovny, dobrá. Pokud ale není co prezentovat, pak více látky je fajn. A absolutní zákaz by měl být vyhlášen na úkaz, kdy pán vyhrne triko či nátělník nad pivní pupek a vyrobí si tak jakousi sportovní podprsenku. To je snad horší než ponožky do sandálů.