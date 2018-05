Léto fandí kytičkám a papouškům. Návrat slaví i havajské košile

Důkazů, že móda se vrací v kruhu, přinesl Čekstajl už celou řadu. Ale tentokrát cítí úplně dojaté rozechvění. Snad úplně první díl tohoto módního sloupku pojednával o tom, jak české ulice zaplnila „pyžámka“. Před těmi třemi lety to byl příměr pro košile a kraťasy s různými vzorky medvídků, kotviček, žirafek a podobné havěti. V těch totiž větší srocení hispterů připomínalo třídu školky chystající se na odpolední odpočinek.

Letos tento trend udeřil s malou obměnou a minimálně zdvojnásobenou silou. Ukazují to alespoň fotky z tradičního kalifornského hudebního festivalu Coachella, který se dá považovat za jakousi bernou minci, co se trendů v letním odívání (a na festivaly obzvlášť) týká.



Tou drobnou obměnou je myšlen dezén… roztomilí medvídci jsou minulost. Letos frčí květiny. A pozor! Rozhodně ne nějaké drobné kvítky pomněnek pokrývajících košili v pravidelných rozestupech. Ideální jsou velkoplošné nepravidelné a hodně, hodně, hodně pestré květinové vzory. V podstatě kdybyste oblékli košili z plakátu amazonské džungle, vyhráli byste.

Velký návrat přitom slaví i havajské košile. Pamatujete ještě na detektiva Nicka Slaughtera z Vražedného pobřeží? Tak přesně tyto košile, které on samozřejmě přes chlupatou hruď nosil co možná nejvíc rozhalené a už ani tehdy (na počátku 90. let) tyto modely jeho kolegyně z kanceláře nepovažovala za extra šik. Tak letos to (a Čekstajl říká bohužel) šik je…

A teď to zesilování. Tam je největší změna. Ideální je totiž pořídit si dle módních trendů na letošní léto pěkný kompletek. Neboli nejen pestrou košili plnou orchidejí, bugenvilií, lilií nebo kterým květům zrovna dáte přednost. Ale také kraťasy – dle diktátu ještě proklatě krátké – s úplně stejným vzorem. A v tomto případě netřeba se držet je květin. Na jásavě modrém podkladu se mohou skvět třeba hlavičky opiček, nebo zcela abstraktní motivy. Výsledný efekt skutečně evokuje buď hodně extravagantní pyžamo, nebo ještě podivnější overal.

Mimochodem overaly (pokud nevíte, co to je, vězte, že jde o jeden kus oblečení na celé tělo – třeba v autoopravnách mají pánové takovýto ochranný oděv) v pánské módě se také usídlily. A upřímně nejde zrovna o praktický kousek, pakliže se vám chce na stranu. Samozřejmě je chvályhodné, že muži se v módě emancipují. Oživování konzervativních a někdy až nudných pánských šatníků je hitem několika posledních let, který začal plíživě třeba růžovými košilemi. Ale čeho je moc, toho je někdy příliš. A zástupy papouškově křiklavých postav jsou možná pastvou pro oko při karnevalu v Riu de Janeiru, ale trocha umírněnosti v běžném provozu se vždycky hodí. Kdyby jen proto, že každý trend má omezenou životnost a co budete s těmi banánově žlutými kousky posetými ibiškovými květy dělat za tři roky?

Autor je redaktorem Seznam TV.