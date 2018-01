Letošní průvodce pacienta. Za co si připlatíme a co máme zadarmo?

Bílé plomby hrazené dětem a těhotným, úpravy očkovacího kalendáře dětí i dospělých, a také lepší podmínky pro domácí hospicovou péči nebo snížení limitu pro doplatky na léky – tyto a další změny ovlivní letos životy českých pacientů.

Možná vám výkyvy počasí na přelomu roku daly zabrat, a právě zápasíte s infekcí dýchacích cest. Pár dní v posteli vám nepomohlo a víte, že musíte navštívit lékaře. V ordinaci vás čeká hned několik změn, které přináší letošní rok. Tu první v podobě elektronického receptu pravděpodobně pocítíte nejdřív, a to, když budete potřebovat léky na předpis. Změn v českém zdravotnictví, jež se dotknoumnoha pacientů, je ovšem víc. Proto jsme pro vás připravili průvodce, který vám pomůže se ve změnách lépe vyznat.



Papírový recept můžete dostat

Právě elektronické recepty jsou asi nejvíce diskutovanou změnou přicházející s novým rokem. Jejich používání je od 1. ledna 2018 povinné. Jde o zásadní změnu, která může pacientům přinést řadu nedorozumění v ordinacích i lékárnách. Prakticky přechod na eRecept pro pacienty znamená, že k vydání léků nebudou potřebovat žádný papírový doklad. Pokud však nemáte tablet nebo chytrý telefon a nadále chcete dostávat do ruky „papír“, je to možné. Pouze se tento dokument nově jmenuje „průvodka“ eReceptu.

Některé změny v roce 2018 Nižší doplatky na léky Senioři nad 65 let a mladí do 18 let budou nově ročně doplácena léky nejvýše 1000Kč (dosud to bylo 2500 Kč), peníze nad tento limit se jim vrátí. Pro lidi nad 70 let je tento limit 500Kč. Pozor: Ne vždy je do limitu započítán celý doplatek, pacient by se měl lékaře předem zeptat. Stát platí za doktorandy

Mezi lidi, za které platí zdravotní pojištění stát (děti, studenti, senioři, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnaní), letos přibyli studenti doktorského studia na vysokých školách. Stát za „svého“ pojištěnce letos platí 969Kč měsíčně, zatím to bylo 920Kč. Vyšší záloha pro živnostníky Zvyšuje se minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění, kterou povinně platí osoby samostatně výdělečně činné. Od ledna musí měsíčně platit 2024Kč, loni to bylo 1906Kč měsíčně.

Jestli se vám ale občas stalo, že recept zapomenete v peněžence nebo jej ztratíte, může vám elektronických recept zjednodušit život. K potřebným datům se lékař, lékárna i pacient dostanou elektronicky. Nic to ale nemění na tom, že pacienti i nadále budou dostávat léky, na něž jsou zvyklí a potřebují je pravidelně užívat. Podrobněji o tom, co elektronický recept v praxi přinese pacientům, najdete na následující straně.



Nižší hranice pro doplatky

Léků se týká i další změna, která přichází s novým rokem. Pro seniory starší 65 let a pro děti amladistvé do 18 let věku se mění výše ochranných limitů na doplatky na léky. Doposud byla tato hranice 2500 Kč ročně, nově se snižuje na 1000 Kč, a pro osoby nad 70 let dokonce na 500 Kč. Jakmile tuto částku překročíte, vaše zdravotní pojišťovna vám peníze automaticky vrátí na účet nebo složenkou. Je ale užitečné vědět, co všechno se do ochranného limitu započítává, a co už nikoliv. Sdělí vám to v lékárně při výdeji léků a také tyto údaje obvykle najdete na účtence.

„Započitatelný doplatek, tedy hodnotu, která je započtena do ochranného limitu pacienta, nemá každý částečně hrazený přípravek,“ upozorňuje Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je běžné, že zejména inovativní a nové léky mají v lékárně i vysoký doplatek v řádu stovek či tisíců korun, ale do ochranného limitu se tyto částky nezapočítávají vůbec nebo pouze zčásti. V lékárně ale mohou, po vašem souhlasu, zaměnit léčivý přípravek za jiný s nižším doplatkem. Musí ale obsahovat stejnou účinnou látku. V některých medicínsky zdůvodněných případech ale může lékař na receptu vyznačit, že daný lék nelze nahradit, a pak se do limitu pacientovi započítává doplatek v plné výši.

Hrazené bílé plomby pro děti a těhotné

Velmi diskutovanou, byť na první pohled pouze estetickou změnou, je skutečnost, že zdravotní pojišťovny těhotným ženám a dětem do 15 let uhradí bílé zubní výplně. Konkrétně půjde o bílý skloionemerní cement. Dospělým hradí zdravotní pojišťovny i nadále pouze výplně z míchaného amalgámu, který se připravuje přímo v ordinaci. Od ledna 2019 by pak některá z variant bílých výplní měla být hrazena všem, a to na základě rozhodnutí EU, která změnila předpisy pro používání rtuti zejména v průmyslu, ale také ve stomatologii. Cílem změny evropské legislativy je postupně ukončit používání rtuti v zubním amalgámu do roku 2030.

Pokud však v ústech máte i několik let běžné amalgámové plomby stříbřité či časem černé barvy, nemusíte se obávat o své zdraví a ani narychlo výplně vyměnit za jiné z odlišného materiálu. Amalgám se ve stomatologii používá více než 150 let, aniž by pro pacienty znamenal zdravotní riziko.

„Amalgám je používán proto, že jej lze zhotovit v kompromisní (nikoli ideální) kvalitě poměrně rychle, a tedy i levně. Amalgám toleruje drobné chyby ošetřujícího lékaře a do určité míry i horší hygienu pacienta,“ říká docent Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

Na druhé straně amalgám se neváže se zubními tkáněmi a v zubu drží mechanicky, což nutí lékaře odstranit více tkání, tedy i zdravých. „Výplní jsou desítky typů, každá z nich má své výhody i nevýhody. Neexistuje tak jedna dokonalá výplň. Proto je třeba, aby pro správný výběr výplně z desítek možnostíměl ošetřující stomatolog opravdu hluboké znalosti,“ dodává docent Šmucler.

Hospicová péče také doma

Důležitou letošní změnou ve zdravotnictví je zařazení péče o umírající v domácím prostředí do seznamu výkonů hrazených ze zdravotního pojištění. V praxi to znamená, že řadu úkonů, které vykonají lékaři či zdravotní sestry mobilních hospiců, zaplatí zdravotní pojišťovny. Dosud byla péče mobilních hospiců zcela závislá na veřejných sbírkách, darech nadačních fondů a dotacích krajů a obcí. Nyní část, ale ne všechny tyto náklady, budou uhrazeny ze zdravotního pojištění.

Podle údajů České společnosti paliativní medicíny, která je součástí České lékařské společnosti J. E. Purkyně, půjde o 1152 nebo 1463 korun na pacienta a den. Zdravotní péče o takového pacienta na jeden den však stojí zhruba 1900Kč. K této částce je třeba přičíst také náklady spojené se sociální prací, psychoterapií, péčí o pozůstalé a podobně.

I tak ale jde o podstatnou změnu. Každý rok v Česku zemře asi 108 tisíc osob, z nichž 65 procent umírá v nemocnici, a to navzdory tomu, že by si více než tři čtvrtiny Čechů přály strávit poslední dny doma. Umírání v nemocnici je přitom nákladnější než umírání doma. Jak ukázal pilotní program Mobilní specializované paliativní péče, který běžel mezi lety 2015 až 2017, péče domácího hospice, kdy člověk umírá doma a zdravotníci za ním docházejí, je na den zhruba o 300 Kč levnější, než kdyby člověk umíral v nemocnici či léčebně dlouhodobě nemocných.