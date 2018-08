Lidstvo jede na dluh. Roční příděl přírodních zdrojů vyčerpá už 1. srpna

OAKLAND (USA) Tempo, jímž lidstvo vyčerpává přírodní zdroje, které planeta Země dokáže obnovit za rok, se letos opět zvýšilo, byť proti loňsku pouze o jeden den. Vyplývá to z nejnovější zprávy organizace Global Footprint Network (GFN) z kalifornského Oaklandu, podle níž letos takzvaný Overshoot Day připadá na 1. srpna. Česká republika je na tom ale hůře, měla ho už v dubnu.

„(První srpnový den) bude datem, kdy spotřebujeme více stromů, vody, úrodné půdy a ryb, než Země může poskytnout za rok k našemu nakrmení, ubytování a přesunům, a kdy vypustíme více uhlíku, než dokážou oceány a lesy absorbovat,“ uvedla podle agentury AFP programová ředitelka Světového fondu na ochranu přírody (WWF), který je partnerem GFN.



K tomu, aby lidstvo mohlo udržovat své aktuální čerpání přírodních zdrojů, potřebovalo by ekvivalent 1,7 Země, uvádí Global Footprint Network, která hodnotí upadání lidstva do ekologického dluhu každý rok. Letos lidstvo spotřebovalo roční obnovitelný „příděl“ uhlíku, potravin, vody, vláknin, půdy a dřeva za rekordních 212 dnů.

To je vůbec nejrychleji od prvního hodnocení provedeného za rok 1970. Tehdy Overshoot připadal na 29. prosince. Od té doby rychlost spotřebovávání přírodních zdrojů rychle narůstala. Podle GFN na začátku 60. let lidstvo využívalo tři čtvrtiny kapacity zdrojů Země a od 70. let v důsledku ekonomického a populačního růstu začala poptávka překračovat nabídku. V roce 1988 byl „černým dnem“ 15. říjen. Příští rok se už hranice posune na červenec, nicméně určitou nadějí je, že v posledních letech se udržuje tendence ke zpomalování růstu tempa.

Míra spotřeby zdrojů jednotlivými zeměmi se ale různí a GFN ji vyhodnocuje. Letošním největším hříšníkem je Katar, který měl svůj Overshoot Day už 9. února. Za ním následuje Lucembursko s 19. únorem. Pokud jde o velmoci, Spojené státy jsou šesté od konce - zpytovat svědomí měly už 15. března. Na Rusko připadá 20. duben a na Čínu 15. červenec. Nejmenší ekologický dluh by měl letos mít Vietnam, a to až od 21. prosince.

Česká republika je nadále v dolní polovině přehledu a proti loňsku se o osm dnů zhoršila. Svůj potenciál letos překročila již 20. dubna. Slovensko je na tom s 27. květnem nadále přibližně o měsíc lépe.