Lyžovat do Krkonoš přijely o víkendu tisíce lidí

HRADEC KRÁLOVÉ Na jedno z posledních lyžování letošní sezony přijely do Krkonoš a Orlických hor tisíce lyžařů. Na sjezdovkách leží od 30 do 90 centimetrů sněhu, ve vrcholových partiích jsou i podmínky pro běžecké lyžování. Na to, že sezona je téměř u konce, byla návštěvnost velmi dobrá, řekl René Hroneš ze špindlerovského skicentra.

„Zájem nás příjemně převapil, souviselo to s krásným slunečným počasím. Od pátku navštívilo Špindl asi 5 000 lyžařů,“ uvedl Hroneš.



Největší krkonošský skiareál bude jako poslední na východě Čech pokračovat ještě v příštím týdnu. Ve všední dny pojeden lanovka ve Svatém Petr a otevřené budou červená a modrá sjezdovka, v sobotu a neděli by měla být spuštěna ještě lanová dráha na Hromovce.

Dneškem končí provoz střediska Černá hora - Pec a Říčky v Orlických horách. Ve SkiResortu Černá hora - Pec bylo tento víkend v provozu ještě asi 17 kilometrů sjezdových tratí. V Janských Lázních byly otevřené sjezdovky z vrcholu Černé hory ke spodní stanici kabinkové lanovky a také ty v horních partiích, jako je Anděl, Zalomená nebo dětská sjezdovka Sport 1. V Peci mohli návštěvníci využít sjezdovky Javor, Smrk, Zahrádky a Hnědý vrch.

Běžkaři měli k dispozici na hřebenech okolo Černé hory a Pece víc než 20 kilometrů upravených cest. V Říčkách leží stále od 30 do 80 centimetrů sněhu, k lyžovalo se na více než čtyřech kilometrech sjezdových tratí. Sezonu dnes uzavírá i skicentrum v Dolní Moravě na Orlickoústecku, kde byly otevřené sjezdovky Sněžník A, Sněžník B a Kamila v celkové délce 3,8 kilometru.