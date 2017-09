Na malované chlapy si zvykejte. Macron utratil za make-up skoro milion korun

Jste žabaři, prohlásila kolegyně směrem ke mně a jednomu kolegovi, když zjistila, že francouzský prezident Emmanuel Macron za tři měsíce v úřadu utratil za make-up v přepočtu bezmála tři čtvrtě milionu korun. Naše práce před kamerou totiž vyžaduje „štuku“ na obličeji.

A vážně jde o omítku podstatnou. Kupodivu na kameře to vypadá normálně, ale v reálu máte občas pocit, že jste na obličeji přibrali alespoň centimetr a mohli byste vyrazit rovnou do Ria na karneval. Zkrátka nic, v čem byste chtěli vyrazit do ulic.



Pánský make-up ale právě z kamerového prostředí do ulic pomalu proniká. Na extrémy, jako jsou popové a rockové hvězdy a jejich fanoušci, kteří se chtějí vyparádit na koncert, zapomeňte. Chlapci a chlapi ani v budoucnu (aspoň doufejme) nebudou po městech vystavovat obličeje ve stylu někde mezi Kiss a Tokyo Hotel. Ale některé „malovací nástroje“ do nedávna vyhrazené jen ženským koupelnovým skříňkám se už vyrábějí a zhusta prodávají i v „man“ verzi.

Základem je, aby nános vypadal přirozeně a bezmála nebyl vidět. Takže třeba rtěnku nahrazuje balzám na rty s mentolem (ten rozproudí krev a barva tlamičky se zvýrazní). Pro pokročilé jsou na trhu tak zvané základy, které sjednotí barvu pleti a pak se přetřou třeba bezbarvým nebo lehce tónovaným pudrem (jsou i varianty bronzové navozující dojem opálení, ale upřímně – vypadá to zhruba stejně přirozeně jako umělé opálení ze solária po deseti návštěvách v jednom týdnu). Vytunit celkový dojem lze i „manscarou“ neboli pánskou verzí řasenky. Podobně jako s balzámem jde většinou o bezbarvou verzi, která jen zvýrazňuje řasy, ale samozřejmě nikdo nikomu nebrání zkusit i tónované varianty. A takto by se dalo pokračovat do nekonečna.

A že si myslíte, že tomuto trendu muži ve větším měřítku nepropadnou? Že zůstanou pánské řasenky či korektory pleti jen v arsenálu metrosexuálů a chlapců, co mají rádi chlapce? No na přelomu milénia taky byl chlap, který použil zvlhčující pleťový krém nebo krém proti vráskám, výjimkou. Vzhledem k tomu, kolik podobných produktů dnes vidíte i v nejběžnější drogérii, určitě nejde jen o vstřícný krok výrobců pro úzkou skupinku nadšenců. Naopak je tu jeden zásadní faktor, který zabrání tomu, aby muži vypadali jako malované vajíčko…

Ačkoliv Čekstajl nemá rád generalizace, tady si jedno dovolí. Lenost. Nanést správně make-up chvilku zabere. A když civilizovaný muž naplní základní požadavky – sprcha, deodorant, případně holení, pakliže není pěstitelem hipsterského fousu –, už mu ráno moc času na líčení nezbude. A rada na závěr, pokud začnete s pudry a spol. experimentovat. Na odstranění nejlíp fungují dětské vlhčené ubrousky – ano, ty na zadek.