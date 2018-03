Megíny útočí. Pánská varianta legín dostala své vlastní označení

Před pár dny přišla z Velké Británie zpráva, která Čekstajl vážně zasáhla. Do spotřebního koše, jehož pomocí se měří inflace, byly přidány legíny. Taky quiche namísto vepřového koláče, ale to nijak s vkusem nesouvisí. Legíny naopak. Ty jsou s dobrým vkusem dokonce dost často na štíru.

Přitom tu s námi jsou vlastně už několik staletí. Úplně původně patřily do pánského šatníku a byly to delší ponožky, sahající zhruba do půli lýtek. Záznam o objednávce „nožnic“ neboli „leggings“, jak zní anglický název, najdeme už v roce 1758, kdy je objednával George Washington pro své vojáky. A tou dobou tyhle punčochy (a tohoto popisu se držme!) sahaly už zhruba po koleno. A rostly dál.

V 19. století se v Americe vyráběly, nebo spíš šily z jemné kůže a dosahovaly, až kam to šlo, tedy k pasu. A koncem tohoto století páry se jich zmocnily konečně také ženy, do jejichž šatníku patří dnes především. V posledních letech se pak legíny propracovaly do pozice absolutního stavebního kamene dámských outfitů pro kdejakou příležitost. Připomeňme, že první dobu své velké slávy prožily v 80. letech, když frčel sportovní styl kombinovaný s leskem a disco a Helena Vondráčková u nás pěla, že cvičí s činkami.



Marvelovský superhrdina

Teď se naštěstí lesklé a pestrobarevné varianty drží povětšinou v posilovnách. Tam si je v různých verzích oblíbili znovu i pánové – aktuálně dle neodborného pozorování vedou variace na oblečky marvelovských superhrdinů a elasťáky s potiskem svaloviny. Ti, kdo se méně rádi předvádějí, pak přes tuto druhou kůži natáhnou ještě šortky.



A ta poslední poznámka by měla platit pro nošení legín pro všechny a vždy… Nejsou totiž plnohodnotnými kalhotami, ale právě vývojovým stadiem punčoch (viz výše). Takže ano, dají se používat jako součást outfitu. Třeba když je zima a chcete si vzít šaty, dámy. Nebo když máte pocit, že prostě nechcete ukazovat nohy nebo jen tenkou silonkou krytou kůži (typicky třeba kvůli křečovým žilám nebo jen na tvarohovo odbarveným nohám). Ale něco – sukně, oversize svetr, košilová halena délky šatů – by je mělo překrývat dejme tomu aspoň do půli stehen.

Zároveň je dobré jako vždy vsadit na kvalitní kus. Aneb když už je chcete ukazovat, ty z krepsilonu s pseudokrajkovými lemy z nejbližší tržnice to vážně být nemají. Ty pošlou i jinak zdařilou kombinaci do módních pekel. Záleží pak samozřejmě na vkusu každého, ale Čekstajl doporučuje – když už máte tu touhu chodit v legínách, ty s „koženou“ úpravou vypadají přece jen stylověji, když tomu podřídíte i zbytek outfitu. A zejména u legín platí staré dobré heslo: Oblékejte se dle postavy, kterou máte, ne kterou byste rádi měli. Jedinou výjimkou je, když vyrážíte joggovat.