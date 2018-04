Migréna trápí milion Čechů. Jak s ní bojovat?

Praha Migrénou trpí skoro pětina žen a také pár procent mužů. Intenzita potíží se liší, někoho „jen“ silně bolí hlava, jiného migréna na jeden dva dny vyřadí z provozu, protože navíc zvrací a nesnese světlo. Bohužel, nesprávně se léčí asi čtvrt milionu lidí s touto nemocí.

Máme to v rodině, to se nedá nic dělat. Takto se podle lékařů staví spousta pacientů ke své migréně, která patří mezi do jisté míry dědičná onemocnění a skutečně se v rodině může vyskytovat ve více generacích.



Léčí ji pak běžnými léky na bolest. Ty však zdaleka nedosahují takových účinků jako vhodně zvolená terapie a při příliš častém užívání mohou naopak samy potíže spouštět – ačkoli si to lidé často do spojitosti nedají. Takto vyvolané bolesti hlavy se pak léčí poměrně špatně.

David Doležil, předseda sekce pro léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti, vyčísluje, že špatně se léčí dvacet až třicet procent lidí s migrénou. Jelikož se odhaduje, že nějakou formou této nemoci trpí až milion Čechů, znamená to špatnou léčbu u asi 250 tisíc lidí, což není zrovna málo.

Špatnou volbou pro ně jsou běžné léky proti bolesti, analgetika, ať už s paracetamolem, ibuprofenem, nebo třeba naproxenem. Mimo jiné i proto, že nijak netlumí další příznaky, kam patří třeba nevolnost, zvracení či citlivost na světlo. Léky užívané ústně jsou navíc při migréně spojené se zvracením nevhodné.

Vhodná léčba

Jak má vypadat správná léčba migrény? Tvoří ji vlastně tři fáze. První je důkladné vyšetření zaměřené na rodinnou anamnézu a popis toho, jak migréna u konkrétního pacienta probíhá. Za druhé je třeba nasadit a vyladit léčbu akutních obtíží. A za třetí je cílem pokud možno předejít dalším záchvatům nemoci. Základem je individuální přístup, protože zvláště třetí bod čili odborně profylaktická léčba, vyžaduje terapii v podstatě šitou na míru konkrétnímu migrenikovi. Od něj to pak vyžaduje, aby terapii dodržoval i v době, kdy akutní potíže nemá.

Nezbytnou součástí léčby je dodržování vhodné životosprávy – sem patří například dostatečný spánek. Jeho nedostatek je jedním ze spouštěčů migrény. Vadit však může také příliš dlouhé spaní, proto by migrenici měli i o víkendu vstávat ve stejnou hodinu jako ve všední dny. Lidé trpící migrénou by se také měl vyhýbat jídlům a nápojům, o nichž vědí, že právě u nich potíže spouštějí.

Mimochodem, jednou z nejčastějších chyb je pozdní podání léčby, případně užití nedostatečné dávky léku v době, kdy už je migréna rozjetá. Jednak do té doby nemocný zbytečně trpěl, navíc v takový okamžik klesá pravděpodobnost, že lék naplno zabere. Tohle platí i u bolestí hlavy, které nesouvisejí s migrénou – vždycky je lepší nenechat je příliš zesílit.