Mixujte, zajděte na půdu a hlavně se nebojte divočiny. Leopardí a zebří vzory frčí

Poslední dny prázdnin autora těchto řádků vždy trochu rozechvějí. Z nostalgie očekává nový začátek (většinou se kupodivu 1. září vůbec nic nestane) a má pocit, že má překontrolovat, jestli má penál a přezůvky v pohotovosti.

A protože věří, že vy, laskaví čtenáři, už máte pastelky pěkně ostrouhané a seřazené dle barev, tak si dovolí aspoň pár tipů, jak k těm pomyslným školním brašnám přidat i trendy styl do šatníku. A jako vždy takzvaný disclaimer: To, že je to zrovna trend, neznamená, že ho musíte následovat.



Nebojte se divočiny

Tradičně nejtlustší zářijová vydání módních biblí Vogue či Elle přinášejí následujících několik poselství. Především: nebojte se divočiny. To se týká především kombinací vzorů. Zapomeňte na poučky, že proužky a kostičky k sobě nejdou. Přidejte ještě puntíky a kytičky. A klidně ještě zvířecí vzory a vyrazte do ulic.

Mimochodem leopard, zebra nebo tygr jsou hodně in. Ale pozor, jen natištění. Pravá kožešina zrovna patři mezi zavržené materiály. A to včetně velkých domů, jako je Versace. Ale upřímně – moc jim Čekstajl nevěří, že až přejde vlna „odpovědného přístupu k módě“, že se k pravým kožíškům nevrátí. A i když to teď vypadalo na dočasnou nadvládu pruhů, tak kostky „vracejí úder“. A to rovnou velkým comebackem obliby tartanu. A to dokonce v kombinacích s dalším dezénem. Nejzřetelnějším příkladem je asi podzimní kolekce Michaela Korse (v Česku adorovaného kabelkáře). Ten propojil klasický červený skotský vzor s leopardím potiskem. A i zarytý konzervativec, jakým autor Čekstajlu je, uznává, že to je kombinace, která nevyznívá vulgárně.

Kromě odvážných vzorů pak módní guru vyzývají ještě k jedné odvaze. A to vyrazit na půdu omrknout, jestli tam nemáte kabát po mamince nebo možná babičce. Frčí totiž styl sedmdesátých let. Útlé kabáty, rozhodně s kapsami, hnědavých tónů, klidně s různými kapsami. A určitě s páskem. Ať už z materiálu a v barvě samotného kabátu, nebo třeba kožený v kontrastních tónech. Pro ty, co se na půdu bojí, tu samozřejmě jsou obchody značek slovutných jmen, ale pak si připravte pořádně naditou kreditku.

A platí, že kabát se obléká (jasně, po vlně veder zatím asi netušíte, kde máte svetr, natož kabát a představa oblečeného svrchníku je z Marsu, ale ono na něj dojde). Tedy ruce pěkně do rukávů. Ne jen přehodit ležérně přes ramena ve stylu „jen vystupuji z auta a hned jej odložím“, což je oblíbená hra Melanie Trumpové.

Nových podzimně-zimních trendů je samozřejmě vícero. Ale pro dnešek stačí. Ať máte čas překontrolovat ty pastelky.