Mobil do ložnice nepatří, kazí spánek, říká lékařka

Nepřirozená změna času je problém pro každý organismus, říká lékařka Jana Vyskočilová, předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Potíže se spánkem si ale často přivodí lidé sami špatnými návyky.

LN Na jaře se zdají být lidé při změně času mnohem naštvanější než na podzim. Čím to je?

Celá populace se rozděluje do tří chronotypů podle toho, kdy daný člověk usíná a probouzí se – ranní typ neboli skřivan večer brzy usíná, ráno se brzy probouzí a jeho nejlepší výkonnost je právě v ranních hodinách. Večerní typ, kterému říkáme sova, to má nastavené přesně naopak. Poslední je nevyhraněný chronotyp. Z toho vyplývá, že by měla být při změně na letní čas nejvíc „naštvaná“ sova, pokud ji změna času nutí vstávat dříve. Obecně ale jakékoliv násilné změny rytmu vstávání a usínání mají dopad na zdraví populace. Vždyť jedním z pravidel spánkové hygieny je ukládat se ke spánku pravidelně ve stejnou hodinu.

LN Vraťme se k chronotypům. Může během života dojít ke změně z jednoho na druhý zcela přirozeně? Nebo takový posun může značit problém?

Ano, chronotypy se v průběhu života mohou měnit. V pubertě například může převažovat chronotyp sovy, ale v průběhu života se tento člověk může stát skřivanem. To ale není nic nezdravého.

LN Zpět ke změnám času. O jejich zrušení se už debatuje i v Evropském parlamentu. Uvítala byste sjednocení času po celý rok? A který čas by bylo podle vás lepší zachovat?¨

Myslím si, že v dnešní době již časové změny nemají žádný význam. A tak vzhledem k tomu, že byl v roce 1979 jako změna zaveden letní čas, je tedy nefyziologický čili postradatelný. Proto se domnívám, že nejlepší by bylo zůstat stále u původního, středoevropského času.

LN Se změnou času se lépe srovnávají mladí lidé. I oni ale řeší problémy se spánkem, a to s nástupem puberty, kdy cítí potřebu chodit spát pozdě, ale musejí vstávat brzy. Je možné nějak naše vnitřní hodiny „oblafnout“ a chodit spát v čase, kdy je to pro nás s ohledem na program následujícího dne nejpřijatelnější?

Tento zmiňovaný časový posun není způsoben vnitřními hodinami. Pod nimi rozumíme vylučování spánkového hormonu–melatoninu. U dospívajících jde o to, že si posunují povinnosti a činnosti jako učení do nočních hodin, ať už z jakýchkoliv důvodů. Často se může jednat i o módní záležitost… I já si ze svého studiamedicíny pamatuji dotazy typu „do kdy jsi se šrotil?“ a největší borci odpovídali: Celou noc. Těchto debat jsem se jako skřivan nemohla účastnit. Časem si organismus na takto zpožděný začátek spánku přivykne a stane se z toho častá porucha spánku dospívajících.

V poslední době se také velmi mluví o vlivu modrého světla z mobilů, tabletů a dalších zařízení, které ovlivňuje lidský spánek. Je to opravdu takový problém?

Klinická studie z Pensylvánské státní univerzity ve Spojených státech prokázala, že pacienti, kteří před spaním používají elektronická zařízení, mají problémy s usínáním a mají i méně kvalitní spánek. To se přisuzuje vlivu modrého světla, které zpomaluje vylučování spánkového hormonu melatoninu, jemuž vděčíme za nástup spánku.

LN Starší lidé také trpí nespavostí, často ale usínají i během dne. Jde o nemoc? A nedalo by se účinků modrého světla využít proti nechtěnému usínání?

U nich je vždy nutné objektivizovat, zda se jedná o spánkovou poruchu, často si totiž starší pacient neuvědomuje, že ve stáří má člověk menší potřebu spánku, a jako nespavost udává zkrácení doby spánku z osmi na pět hodin. Vzhledem k věku jde však o fyziologický spánek, tedy „správný“ spánek. Spánek samozřejmě ovlivňují všechny chronické nemoci, z nich nejčastěji chronická bolest. U starších lidí je nutné se vyhnout krátkému dennímu spánku. A pokud nastane spánková inverze, tedy převrácení spánku tak, že pacient spí přes den a je bdělý v noci, používá se terapeuticky umělé světlo blízké tomu dennímu.

LN Mohla byste poradit nějaké tipy a triky těm, kdo usínají přes den, aby k tomu nedocházelo?

Důležité je usínat pokud možno ve stejnou dobu v tmavé, tiché, dobře větrané místnosti, vyvarovat se pití čaje, kávy a alkoholu před spaním, nekouřit. Dále se doporučuje necvičit a nejíst bezprostředně před spaním. Také je vhodné využívat postel jen ke spaní – číst si mohou lidé na pohovce.