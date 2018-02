Mobilní aplikace pomůže na horách. Stačí stisknout tlačítko

Při stisknutí nouzového tlačítka na mobilním telefonu se odešle všem členům horské služby v dané oblasti zpráva s přesnou GPS polohou. Zjednodušuje to záchranné akce v horském terénu.

Pád na sjezdovce, srážka s jiným lyžařem nebo snowboardistou či to, že člověk přecení své síly a podcení výkyvy počasí a zůstane vyčerpaný na běžkařské trati, to všechno jsou situace, kdy zasahují členové horské služby a spolupracují se záchranáři. Společně pomáhají raněným i těm, jejichž zdravotní stav se na horách náhle zhoršil. Nyní mají k dispozici vylepšený nástroj, který vzájemnou spolupráci usnadní, a to aktualizovanou aplikaci Záchranka v mobilním telefonu. Ta je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy Apple iOS a Google Android.



Půl milionu uživatelů

Původní aplikace funguje už téměř dva roky a ve svých chytrých telefonech ji má přes půl milionů uživatelů. Použije-li pacient pro kontaktování záchranné služby aplikaci Záchranka, odesílá současně s voláním na linku 155 také svou zeměpisnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro rychlejší orientaci dispečera i zasahujícího týmu záchranářů.

Pravidla chování na sjezdových tratích 1. Ohled na ostatní: Lyžař nebo snowboardista nesmí ohrožovat nebo poškozovat jiného.



2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy: Musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Jízdu musí přizpůsobit svým schopnostem, terénu, počasí, sněhu i hustotě provozu.



3. Volba jízdní stopy: Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.



4. Předjíždění: Předjíždět se může seshora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.



5. Vjíždění a rozjíždění: Kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů.



6. Zastavení: Lyžař nebo snowboardista se nesmí zbytečně zdržovat na úzkých nebo nepřehledných místech. Když upadne, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.



7. Stoupání a sestup: Kdo stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.



8. Respektování značek: Lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.



9. Chování při úrazech: Je povinností každého poskytnout první pomoc.



10. Povinnost prokázání se: Účastník i svědek úrazu jsou povinni prokázat své osobní údaje.

Zdroj: Mezinárodní lyžařská federace FIS

„V krizové situaci, například při dopravní nehodě či úrazu v terénu, si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem,“ říká Jana Kubalová ze záchranné služby Jihomoravského kraje.



Právě nemožnost správně určit polohu člověka, který potřebuje pomoc, komplikuje práci členům horské služby a prodlužuje dobu, po kterou zraněný čeká na lékařskou pomoc. Každá minuta čekání přitom může být osudná.

Konec zdlouhavého vysvětlování

Nově se oficiální aplikace zdravotnické záchranné služby stala také oficiální aplikací Horské služby České republiky. To znamená, že když člověk použije aplikaci na horách, přímo přes ní kontaktuje záchranáře i zdravotníky.

„Jsme rádi, že k tomuto unikátnímu propojení záchranářů došlo,“ hodnotí Jiří Brožek, výkonný ředitel Horské služby ČR.

Nyní při stisknutí nouzového tlačítka v případě, že se člověk nachází na horách, odchází nouzová zpráva nejen s přesnou GPS polohou, ale případně i se základními zdravotními informacemi o majiteli telefonu, kontakty na jeho blízké osoby a dalšími údaji, jak zdravotní záchranné službě, tak všem členům horské služby v dané oblasti.

V případě, kdy je součinnost obou záchranných složek potřebná, mají současně k dispozici kompletní identifikaci volajícího. Přeposílaní informací či zdlouhavé vysvětlování situace se tak díky spojení aplikace Záchranka a aplikace Horská služba zjednodušilo. Pokud ale někdo chce kontaktovat pouze horskou službu, například když se na horách ztratí, může tak učinit. V aplikaci Záchranka je samostatné tlačítko pro přímé kontaktování horské služby. Uživatel se tak dovolá na linku 1210 a současně odešle nouzovou zprávu přímo horské službě. V záložce „Lokátor“ nově uživatelé aplikace Záchranka najdou také kompletní přehled stanic horské služby. „Mohou si tak vyhledat jim nejbližší stanici nebo si přečíst lyžařské desatero,“ přibližuje Filip Maleňák, tvůrce aplikace.

Přesnost na metry

Aplikace je schopna volajícího lokalizovat pomocí signálu GPS s přesností na jednotky metrů. Díky tomu se podařilo zkrátit dojezdové časy záchranářů. Uživatelé aplikace mohou ve svém profilu přednastavit údaje o svém zdravotním stavu. To je volitelné, ale při případném zásahu usnadní práci záchranářů i lékařů. Jedná se například o krevní skupinu, známé alergické reakce na léky či dlouhodobé zdravotní problémy, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak.

Doplňme, že užitečnou novou funkcí, která není potřebná na horách, ale hodí se doma, je zadání adresy trvalého bydliště do informací o uživateli aplikace, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém uživatel žije. Záchranáři tak nemusí volajícího o pomoc, který operátorce řekne, že je doma, zdlouhavě hledat. „Tuto novinku využijeme zejména u seniorů, kteří, když se jim něco stane, zavolají a řeknou pouze, že jsou doma. My v takové chvíli budeme mít informace, takže vyrazíme přímo na místo,“ dodává Vítězslav Sladký, operátor Zdravotní záchranné služby Plzeň.