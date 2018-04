Moderní mastičkářky: výroba domácí kosmetiky je na vzestupu

Polička v koupelně může vypadat jako chemická laboratoř s plastovými lahvičkami a dlouhým seznamem na etiketě. Někomu je ale sympatičtější spíš atmosféra staré lékárny s přípravky s kapátkem ve skle a několika málo přírodními složkami. Jestli vám záleží na tom, co jíte a v jakém světě žijete, brzy začnete řešit i to, co na sebe mažete.

Znají postupy, jak udělat odvar z bylinek, tinkturu, macerát či nálev. Poznají chvíli, kdy olej v tekutině začne emulgovat a spojí se v jednolitou směs. Stříknou pár kapek růžové vody na pleť a vidí malý přírodní zázrak. Ví, proč namazat olej po koupeli na mokrou kůži, i jak chutná kousek kakaového másla z plechové krabičky, který jezdí po rtech a zanechává po sobě typickou sladkou vůni, že by se člověk do kostky zakousnul. A taky může, protože kakaové máslo se používá i k přípravě dezertů.



Malá domácí revoluce

Výroba všeho domácího prochází vývojem, a tak se k domácím krémům nebo mastičkám dostávají i ti, kteří nikdy nespadali do společenských škatulek „biomatka“ nebo vášnivá ekoložka, co si doma dělá „sliz na praní“. Stává se z ní stylová, stejně jako uvědomělá záležitost, odznak moderního člověka, který dbá o sebe i svět okolo sebe. Ženy (a stále častěji i muži), kteří se ruční prací těší nebo relaxují, leckdy také vyšli z vlastní nouze: mají velmi citlivou kůži nebo atopický ekzém a komerční produkty jim pleť dráždily. Nebo chtějí mít pod kontrolou složení a při bližším prozkoumání etiket produktů třeba jen z obyčejné lékárny chtějí sáhnout po něčem, co nechá jejich kůži dýchat, bez parabenů, konzervantů nebo silikonů. Sobě i svým dětem dopřát to nejlepší. Trend je to tak veliký, že už se nedá mluvit o malé komunitě schované v hloubi diskusních fór pro maminky na internetu.

„Kdo je novodobá mastičkářka? Nemám slovo mastičkářka moc ráda. Domácí výroba není jen o mastičkách, má mnohem širší záběr,“ říká Alena Thomas, autorka úspěšných knih Děláme si to doma sami (prodalo se přes 25 tisíc výtisků a stále se prodávají) a majitelka e-shopu Essential.cz, kde jsou k dostání ingredience pro domácí drogerii nebo kosmetiku. „Každý má nějaký ten iniciační výrobek, pak pokračuje a chytne ho to na chvíli, nebo na pořád. Anebo se vrátí do supermarketu. Objednávky jsou hodně rozmanité a mě moc baví v nich číst a představovat si, jaký ten člověk je a co z toho, co si objednal, bude vyrábět. Zájem, který mě překvapil, je o pryskyřice, kadidlo, myrhu nebo benzoe,“ popisuje Alena s tím, že nejvíc jdou na odbyt kvalitní olivová mýdla, oleje lisované za studena, éterické oleje, parfémové oleje a ingredience na výrobu čisticích prostředků.

Pro srovnání Alena uvádí, jak jsou na tom ostatní země ve světě: Ve Státech, Německu, Rakousku a trochu i ve Francii je domácí výroba poměrně rozšířená a populární asi jako klasické ruční práce, jako je vyšívání, v těch německých frčí hlavně výroba mýdel a kosmetiky. Nepolíbené jsou země jako Španělsko a Portugalsko, Skandinávie i Velká Británie.

Instagramový účet Jany Chimiak je plný lahviček bez etiket s pumpičkami. Nejde o žádné začátečnické pokusy, Jana si doma troufne vyrobit i řasenku nebo krém s kyselinou hyaluronovou. Před pěti lety provedla malou domácí revoluci: začala zjišťovat původ a složení potravin, sledovala „éčka“, pro manžela, který je na bezlepkové dietě, začala péct chleba, vyrábět šunku. „Vyházela jsem také vše z lékárničky. Bylo to v době, kdy jsme měla asi tři měsíce angínu, za sebou čtvrtá antibiotika. Ze dne na den jsem také přestala kouřit a jíst všechny léky,“ vypráví Jana. Pak se jí dostala do ruky kniha Doba jedová o kosmetice, a tak se seznámila is tím, co jsou to parabeny a další chemické látky v kosmetice. Byla poprvé těhotná a doma, přišel první nákup a Vánoce 2014 už byly ve znamení dárků vlastní výroby. Balzámy na rty, šlehané bambucké máslo nebo domácí vazelína. „Postupně jsem začala pracovat i s emulgačními vosky, které dokážou spojit tuky a vodu, čímž vznikají emulze, tedy krémy a mléka, jak je známe z drogerie,“ popisuje první domácí pokusy Jana. Časem vyzkoušela i čisticí prostředky do domácnosti, sypký pudr, make-up, BB krém nebo řasenku. „Od narození syna si dělám i opalovací krém bez vody, balzám na opruzeniny se zinkem nebo sprchový olej s devadesátiprocentním obsahem oleje. Takový nikde nekoupíte. Před čtyřmi pěti lety bylo dostupných informací jen minimum. Dnes už je blogů, webů a facebookových stránek tolik, že už člověk nemá šanci poznat, co je správně a co ne. Poslední dva roky si už vymýšlím svoje recepty.“ Holky bez silikonů Že se lidé začínají víc zajímat, z čeho je vyrobená konvenční kosmetika, a hledají vhodnou alternativu, potvrzuje také Zuzana, část dua, které stojí za blogem a e-shopem Holky bez silikonů. Na stránce jsou články a návody pro úplné nováčky i ty pokročilé. Čtenáři jsou prý ti, kteří se se nebojí myslet jinak. „Více používají srdce a přemýšlí o naší planetě. Pro spoustu lidí jde vlastně o součást životního stylu. Každý začíná jinak. Někdo přes ekologii, zero waste nebo třeba veganství, jiný si začne všímat složení kosmetiky a vyrábět si ji doma,“ zamýšlí se Zuzana. „Začnou si pak nakupovat přípravky od značek zaměřujících se na přírodní kosmetiku. Zajímají se samozřejmě také o její cenu a to už je pak jen krůček k tomu, že zjistí, že spoustu věcí lze vyrobit doma, a navíc za dostupnou cenu.“ Pokud někdo s výrobou doma teprve začíná, právě informace z webu jsou pro něj zásadní. Většina zájmových blogů vás ale také upozorní, že jde o práci na vlastní nebezpečí. Jak se v tématu vyznat?

Mnoho dotazů na mastičkové receptury proudí třeba na e-mailový účet uvedený na webu Haenke.cz. Projekt dostal jméno po význačném českém botanikovi, cestovateli a badateli Tadeáši Haenkovi, který na přelomu 18. a 19. století podnikl několik dobrodružných cest a zkoumal účinky rostliN.