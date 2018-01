Bitva nepoznamenaných aneb Módní doping ve finále

A je to tu. O víkendu si rozhodneme, kdo bude hlavou našeho státu. Soutěžícími v této reality show jsou dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. A byť by se mohlo zdát, že z módního hlediska to je nudný souboj okravatovaných pánů v letech, tak i tento formát splňuje požadavky správné televizní zábavy a šatník bojovníků svou roli hraje.

Shodou náhod, která ovšem odráží vůli a možná i náturu lidu, ani jeden z kandidátů netrpí pocitem, že móda je něco důležitého. Nebo jinak. Ani jednoho z nich to, co má na sobě, zbytečně nezajímá. A módními fanatičkami nejsou ani lepší polovičky obou pánů. Jejich týmy ale ani tuto stránku nepodceňují, a tak jsme v posledních týdnech byli svědky módního vylepšování.



U Miloše Zemana je „tunění“ znatelnější. Ještě při předloňském svatoštěpánském poselství byla hlava státu rozvalena na křesílku takovým způsobem, že sako působilo jako špatně ušitý stan a kravata klikatě jako okreska na Vysočině, po které se snažíte objet nehodou zablokovanou dálnici D1.

Teď je situace úplně jiná. Saka se modernizovala – lépe pasují postavě, jsou kratší a sem tam se dokonce prezident „odváže“ a vynechá černou a zvolí třeba modré separátní sako. Nejzřetelnější změnou je pak to, k čemu jej vyzývali různí módní policisté dlouho. Změna obuvi. Pryč jsou gumové zdravotní boty, v nichž se fotil i s Donaldem Trumpem. Konečně došlo na to, že se dají i boty vyhovující neuropatikovi pořídit (či spíše nechat ušít) takové, aby ladily s oblekem.

První dáma to má s módou trochu jako na houpačce. Očividně to není její silná stránka a při méně významných příležitostech jí to vyjde spíše na „tetu z maloměsta“. Vrcholné okamžiky jako udělování státních vyznamenání či prezidentský ples však (zřejmě za pomoci stylistů) zvládá s grácií, byť gejzír nápaditosti to není.

U rivalů taky došlo na vylepšování. Jiří Drahoš tíhne k profesorsky nenápadnému či zcela upřímně nudně šedivému stylu. Reprezentují jej saka ve valérech šedivé s jemnou kostkou, která jsou často příliš volná a trochu moc dlouhá. Ale v ostré kampani jej často jeho tým prezentoval více ve střihu moderního euroatlantického politika. Tedy čistoskvoucí bílá košile, k tomu temně modrý oblek s moderně střiženým kratším a vypasovanějším sakem. Ve chvíli, kdy je sako odloženo, pak je třeba švihácky a pracantsky ohrnout rukávy. Paní Drahošová je si pak ve svém stylu jistější než Ivana Zemanová. Ale také neomamuje. Je to kvalitou jištěný standard odpovídající dámě, která stojí po boku muže, jenž šéfoval vědcům. Musela se účastnit oficialit, a proto ví, jak si s nimi poradit. Její styl ale přece jen vyznívá trochu moc úřednicky. Ale třeba by se na Hradě odvázala víc.

Každopádně ať už zvolíte kohokoliv, ustrojením ani jeden pár urážet nebude. Takže volte srdcem, a když to nevyjde, nesmutněte a třeba si jako náplast kupte něco na sebe.