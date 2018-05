‚Moje kultura nejsou tvoje zatracený maturitní šaty‘. Co znamená ukrást něčí kulturu?

NEW YORK/TAIPEI/PRAHA Rozzuření Asiata, který na sociálních sítích obvinil dívku, jež si na maturitní ples vzala šaty v čínském stylu, z toho, že si přivlastňuje cizí kulturu, vyvolalo mnoho reakcí. Někteří lidé s ním souhlasí, jiní ne, a další vytváří parodie na jeho tweet.

Osmnáctiletá Keziah Daumová z amerického Utahu si na svůj maturitní ples oblékla róbu v čínském stylu. Úzké šaty zvané čeongšam či qipao jsou tradičním oděvem čínských žen. Na fotografie z plesu, které Daumová zveřejnila na sociálních sítích, zareagoval asijský Američan Jeremy Lam. „Moje kultura NEJSOU tvoje zatracený maturitní šaty,“ napsal. Jeho tweet sdílelo téměř 42 tisíc lidí.

„Jsem na svou kulturu hrdý,“ dodal Lam v dalším příspěvku. „Když se stává subjektem amerického konzumerismu a slouží bílému publiku, připomíná mi to koloniální ideologii.“ Lamovy názory rozproudily debatu o tom, co vlastně znamená „přivlastňovat si cizí kulturu“ a zda je v pořádku, aby mladá Američanka nosila tradiční oděv jiného národa čistě proto, že se jí líbí. Mnozí Asiaté se Daumové na sociálních sítích zastávali.



Zebry, Rihanna i Kim Čong Un

Celá kauza se ale stala také terčem vtipálků. Heslo „Moje kultura NEJSOU tvoje zatracený maturitní šaty“ začalo být na Twitteru a jiných platformách připojováno k různým obrázkům. Na jednom z nich je zebra útočící na ženu v pruhovaných šatech, na dalším zase zpěvačka Rihanna v „papežské róbě“, kterou si oblékla na nedávný ples v newyorském Metropolitním muzeu umění.

Falešný twitterový účet severokorejského diktátora Kim Čong Una například s tímto popiskem zveřejnil fotografii mužů v kostýmech jaderné rakety.



Číňané slaví Vánoce i Halloween

S kritikou Daumové nesouhlasili také mnozí obyvatelé Číny, Hong Kongu a Taiwanu. Podle hongkongského kulturního publicisty Zhoua Yijuna je směšné nazývat něco takového přivlastňováním cizí kultury. „Z pohledu Číňana nevidím důvod, proč by nemohla cizinka nosit qipao, pokud si myslí, že jí sluší,“ uvedl pro server New York Times. Někteří Číňané upozornili také upozornili na to, že i oni si přivlastňují cizí kulturu, například když slaví Vánoce nebo Halloween.



Qipao navíc začali údajně prvně nosit Mandžuové, etnikum žijící na severovýchodě Číny, a teprve pak ho od něj převzali Číňané. Současné čínské ženy už jej obvykle nenosí vůbec.

„Přivlastňovat si cizí kulturu“ znamená podle Susan Scafindiové, profesory práva na univerzitě ve Fordhamu, „nedovoleně přebírat intelektuální bohatství, tradiční znalosti, kulturní vyjádření a artefakty cizí kultury“. Zda se ho Daumová dopustila či nikoli, zatím zůstává předmětem společenské debaty.