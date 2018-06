Mozek pod kontrolou: Čínské firmy testují systém, který dokáže monitorovat emoce zaměstnanců

PEKING Vítejte ve světě naprosté transparentnosti. Stres, vztek, únava či rozčilení - tyto pocity čínských zaměstnanců už nejsou pro některé zaměstnavatele žádným tajemstvím. Asi tucet čínských firem je totiž nechává v reálném čase monitorovat pomocí senzorových čidel mozku přímo napojených na umělou inteligenci počítače. Záměrem rozhodně není zlepšit pohodu zaměstnanců, zařízení má za úkol především zvýšit jejich produktivitu, píše deník Le Figaro.

„Příliš emotivní zaměstnanec na důležité pozici může ovlivnit celý výrobní proces,“ vysvětlil listu South China Morning Post profesor, který se technologií zabývá. Manažer obeznámený s psychickým stavem pracovníka jej může podle potřeby přeřadit na jinou práci, poslat odpočinout či urovnat konflikt, tedy přizpůsobit práci jeho aktuálnímu stavu a náladě. Nejhorší je, že to funguje: čínský státní dodavatel energií Če-ťiang potvrzuje, že od roku 2014, kdy tuto technologii začal používat, ušetřil již 266 milionů eur (6,9 miliardy Kč). Uplatnění pro ni našly i železniční společnosti. Přístroje na monitoring mozku mají pod pokrývkou hlavy nainstalované strojvůdci na dráze Peking - Šanghaj. Zařízení dokáže spustit alarm v případě, že zaznamená únavu svého nositele.



Na stejném principu by jej mohli používat i letečtí piloti. Nebo by se dalo nasadit při školení, což už je případ firmy Ning-po Šen-jang Logistics, která s jeho pomocí připravuje nové zaměstnance na různé emoční situace „což značně snižuje počet chyb, kterých se dopouštějí“, zdůrazňuje její ředitel.

Všechno se děje s podporou čínské vlády, která se takto snaží udržet „společenskou stabilitu“. Nové technologie neváhá využívat ke stále větším zásahům do života svých občanů. Nedávným příkladem je spuštění systému hodnocení důvěryhodnosti občanů. Ten například sleduje, co a kde Číňané nakupují, jaké účty platí či naopak neplatí, nebo s kým se scházejí a s kým udržují přátelství. Všechny tyto aktivity se sčítají do takzvaného občanského skóre, které rozhodne o jejich způsobilosti k práci nebo hypotéce, nebo kam budou chodit jejich děti do školy.

Technologie monitoringu mozku vyvolává ve firemním prostředí vážné etické otázky. Celosvětově probíhá závod o růst produktivity. Pokud by se prokázala její účinnost, konkurenční podniky - ať už čínské nebo jiné - by se bez ní jen stěží obešly. Po open space by tak nastoupil mnohem více totalitární a radikálnější open brain, uzavírá francouzský list.