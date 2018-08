‚Válka‘ v přírodě: mravenci postavili ze svých těl živý most a vykradli vosí hnízdo

Brasília Tisíce mravenců spojily síly a z vlastních těl postavily most, s jehož pomocí napadly vosí hnízdo visící ze stropu domu v Brazílii. Na netradiční cestu upozornil elektroinženýr Francisco Boni, který video s napadeným vosím hnízdem sdílel na Twitteru. Informoval o tom server New York Post.

Podle autora videa patří útočící hmyz mezi obávaný nájezdný druh mravenců legionářů. „Když mravenci zahájí tento typ útoku, vosy z napadeného hnízda obvykle uniknou. Mravenci ale hnízdo napadají tak dlouho, dokud z něj nevynesou všechny plástve, vejce, larvy i hmyz, který nestačil z hnízda uniknout,“ popsal postup mravenců Boni pod svým tweetem.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8