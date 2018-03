MUDr. Google lékaře nenahradí. Na internetu najdete i zoufalé hlouposti

Internet je plný informací a rad, a to i těch zdravotních. Některé jsou platné, jiným se věřit nedá. A výjimkou nejsou ani naprosto zoufalé hlouposti.

Který laik pozná matoucí, nepravdivé a možná i nebezpečné „odborné“ informace na internetu? Pokud jsou zdánlivě „fundovaně“ a líbivě podané, neodborník může mít potíže prohlédnout, že ve skutečnosti jde o blud. Nápovědou mu může být jen to, zda je našel na seriózním a odborně uznávaném webu. Takový může pacientům doporučit třeba jejich lékař.



Diagnóza na dálku? Ne!

Vedoucí psycholožka Fakultní nemocnice Brno Hana Neudertová si však nemyslí, že by web, byť odborně vedený, mohl nahradit osobní kontakt s lékařem.

„Snahy o léčbu přes různé sociální aplikace existují. Virtuální lékař může jistě mít své opodstatnění a tento koncept může být přínosný v situacích, kdy pacient nemá přístup k okamžité lékařské péči a svůj stav vnímá jako závažný. Přesto zde ale existují velké limity ve ztrátě osobního kontaktu, vymizení vztahu mezi lékařem a pacientem a nemožnost lékaře přistupovat k pacientovi individuálně a jedinečně,“ říká doktorka Neudertová.

Podle ní totiž stále platí, že člověk je jedinečný a originální a lékař to musí brát v úvahu, když stanovuje jeho diagnózu. Mohla by být zkreslená či zredukovaná, kdyby pacienta neviděl, nezaznamenal by jeho chování a reakce, které bývají součástí posouzení zdravotního stavu.

„Lékař se musí opírat o tvrdá a zdůvodnitelná fakta – ta může získat elektronickou cestou. To ale ne vždy stačí pro stanovení správné diagnózy s návrhem následné terapie, zvláště v psychosomatických projevech onemocnění. Pochybuji, že byste našel lékaře, který by diagnostikoval bez toho, že si pacienta osobně prohlédne.“

Ani lékař je nepřesvědčí

Labilnější, úzkostlivější lidé, kteří hledají pro své bolesti léčbu na internetu, si mohou vsugerovat nejrůznější bludy. Bolest na prsou, to bude jistě infarkt, úporně bolící hlava znamená určitě nádor mozku. Na internetu jsou popsány příznaky, o nichž si takový nešťastník vsugeruje, že přesně takové má. Co mu poradit, aby nezjistil, že má všechny choroby světa? Vypnout počítač a jít si zaplavat? „Domnívám se, že pokud je člověk schopen vypnout počítač a jít se ven projít a pročistit hlavu od špatných myšlenek, jedná se o poměrně zdravou zvládací reakci. Tu ale bohužel většinou popsaní bolestíni neumějí efektivně použít. Jejich úzkost a obavy z katastrofických scénářů neklesnou ani v okamžiku, kdy mají v ruce negativní nález potvrzující to, že jsou plně zdrávi,“ upozorňuje psycholožka Hana Neudertová. Pro ně je podle ní dobré nechat se kvalitně vyšetřit u odborného lékaře. Problém ale nastává poté, když přesvědčení o špatném fyzickém stavu nepomíjí ani po objektivním potvrzení dobrého zdraví.

„Pak je vhodné připustit si, že za negativní myšlenky o zdraví může spíše narušená psychika než špatně fungující tělo. Pokud tohle člověk přijme, je už jen krůček od toho, zahájit psychoterapeutickou, případně psychiatrickou péči. Způsob léčby s následnou změnou životního stylu, charakteru myšlenek, pocitů a vztahu ke svému tělu je cesta ke znovunabytí pocitu spokojenosti s vlastním zdravím a životem. Ak té určitě nepatří zkoumání nemocí na pochybných internetových stránkách,“ říká doktorka Neudertová.

Opomíjená psychika

Psycholožka Neudertová má zkušenosti s pacienty, u nichž ani po negativním komplexním vyšetření přesvědčení o závažném onemocnění nezmizelo.

„Když je takový člověk přesvědčený o existenci závažné fyzické choroby, těžko si hledá cestu k psychologovi. I přes poměrně dobrou osvětu o propojenosti psychiky s dobrým stavem těla dnes lidé vysvětlení o negativním dopadu chronického stresu či disharmonii ve vlastním životě a vztazích neradi přijímají. To pak ale vede k čím dál větší zacyklenosti a prohloubení fyzických potíží,“ uzavírá doktorka Neudertová.