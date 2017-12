ANKETA: Můj Boží hod. Jak kdo slaví den po Štědrém večeru?

PRAHA Štědrovečerní menu je povětšinou jasně dané. Jinak je to o den později, na Boží hod, kdy se krmě liší téměř stůl od stolu. Ukázaly to odpovědi osobností na anketní otázku: „Jak trávíte Boží hod? Připravujete sváteční jídlo, nebo dojídáte, co zbylo ze štědrovečerní večeře?“

MARTIN ŽUFÁNEK

palírník z rodinného lihovaru

Na Boží hod navštěvujeme nejbližší rodinu a jen si povídáme. Tuším, že jsme dost možná nikdy nepřipravovali nějaké sváteční jídlo, dojídáme právě to štědrovečerní. Na Štědrý den máme klasiku v podobě nejlepší štědrovečerní večeře, jakou kdy kdo vymyslel. Smažený kapr a bramborový salát :) Ke kaprovi většinou podáváme víc druhů ryb – candáta, mořského vlka, kalamáry a mušle sv. Jakuba. Nesmí chybět rybí polévka, kterou u nás vaříme pouze na Štědrý den, po zbytek roku není. To kvůli té výjimečnosti okamžiku. Obecně platí, že vánoční svátky jsou u nás hlavně o klidu a ne o tom, že se přecpáváme jídlem a cukrovím.

ROMAN VANĚK

autor kuchařek, zakladatel Pražského kulinářského institutu

Vánoce jsou pro mě svátkem rodinným. Tedy i Boží hod trávíme s blízkými. Již mnoho let, díky mé ženě Janě, držíme tradici setkat se s částí rodiny na svátečním obědě v restauraci. Střídáme, trochu konzervativně, pražský hotel Alcron, restauraci Babiččina zahrada v Průhonicích a Art restaurant Mánes v Praze. Po jídle jdeme na procházku starou Prahou, která o Vánocích voní nádherně a úplně jinak než během roku. Večer si zapálíme krb, pustíme muziku a dojídáme zbytky cukroví a vlastně co kdo chce. Pro mě jsou Vánoce spíše než o jídle, které k nim ale také patří, o setkávání a trávení času s blízkými.

RADEK KAŠPÁREK

šéfkuchař a majitel michelinské restaurace Field

Boží hod trávím v rodinném kruhu a většinou dojídáme zbytky ze štědrovečerní večeře, takže kapra, řízky a salát. Sváteční jídlo připravuji až na druhý svátek vánoční, a to kachnu nebo husu.

VLADIMÍR POŠTULKA

textař, gurmet kritik

Svátek trávím téměř vždy na venkově. V Praze to není ono. V naší rodině není krůta ve velké oblibě, takže božíhodovou tradici v tomto směru nedržíme. Jediná krůta, která mi chutnala, byla kdysi ve Francii Dinde truffée, pečená s plátky černých perigordských lanýžů nastrkaných po kůží. Ta teda byla! Ale takovou krůtu u nás na Boží hod člověk nesežene. Takže obvykle vaříme polévku z kuřecích drobů a kostí s domácími nudlemi. A pečeme kachnu. Tu já nejraději jen s bramborem. Jako dezert míváme netradiční jogurtový koláč s jahodami.

ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE

odbornice na etiketu, bývalá asistentka pěti amerických prezidentů

Vánoce, tedy Štědrý den, slavíme po česku a Hod boží zase po americku. Po návratu ze mše musí být krocan se všemi přílohami.

MAREK ŠKODA

v 17 letech napsal úspěšnou kuchařku pro vrstevníky

Na Štědrý večer většinou vařím já, takže udělám mírně předimenzované množství všeho, zejména salátu s domácí majonézou, toho bývá celý lavor. Na Boží hod se tak dojídá, plus většinou vaří babča Jarča, která to má v kuchyni hodně pod kontrolou, letos nás bude s dědou hostit rovnou čtrnáct! Babča Jarča to vždycky má tak trochu jako překvapení, takže neprozrazuje, ale letos jsem tak nenápadně vypozoroval, že asi bude dělat marinovanou vepřovou panenku s domácím demi-glace a nejspíš nějakou restovanou zeleninu a brambory. Část dne strávíme s celou rodinou právě tam a k večeru půjdeme s bráchy nejspíš hrát hokej.

MIROSLAV KALINA

šéfkuchař a spolumajitel pražské restaurace Gourmet Kalina cuisine & vins

Boží hod trávím s rodinou. Pokud jdeme na oběd k mé rodině, máme většinou svíčkovou ze zajíce, pokud k rodině manželky, bývá to kachna se zelím.

KATEŘINA CAJTHAMLOVÁ

dietoložka

Pokud trávíme Vánoce doma, vlastně dojídáme – bramborový salát, rybu, dort a cukroví. Tradiční rodinný dort se skládá z nastrouhaných jablek (včetně jadřinců, jadérek a slupky i stopy - vážně vše), z krupice, vajec a kakaa a spousty vlašských oříšků. Poleva je z hořké čokolády a namazaný bývá rybízovou marmeládou. Maminka dort vždycky ještě zdobila máslovým krémem, ale už není mezi námi a my s dcerou neumíme tak krásně zdobit, tak dort zdobíme jen vyloupanými mandlemi – ale i tak je pěkný na pohled.

JAN THOMPSONOVÁ

britská velvyslankyně v Praze

Ve Spojeném království je důležitý den 25. prosince, kterému říkáme Christmas Day. Ráno otevíráme dárky a máme sváteční hostinu, která se podává odpoledne. Obvykle se díváme na královnin projev, který televize vysílá ve tři hodiny odpoledne. A tak lidé hodují již před projevem nebo až po něm. Obvykle na Vánoce pečeme krůtu a podáváme ji s pečenými bramborami a zeleninou, hlavně růžičkovou kapustou. A samozřejmě vánoční pudink, což je britská zvláštnost. Při servírování se musí polít brandy a zapálit. Během svého pobytu v České republice jsem začala slavit Vánoce po česku. Obvykle si koupím vánočního kapra někde u stánku na Malé Straně. Toho pak připravím na štědrovečerní večeři pro sebe a své dvě české kočky Mayu a Angel.

MARKÉTA PILÁTOVÁ

spisovatelka a krajanská učitelka češtiny v Brazílii

Na Vánoce se vracím z Brazílie do Velkých Losin. Boží hod dopoledne většinou dlouho spím a pak mám na snídani největší pochoutku Vánoc – studeného kapra, co zbyl od štědrovečerní večeře. Dopoledne se záhy změní v odpoledne, a to jezdívám s rodiči na mši do kouzelného dřevěného kostelíka v sousední Žárové, což je zážitek – kostelík se totiž zachoval v původní podobě z počátku sedmnáctého století. Je to zvláštně závratný pocit sedět v lavici a číst si německé nápisy o tom, kdo v lavici sedával v roce 1611. Místa jsou dodnes označena jmény tehdejších farníků. Většinou bývá mlha nebo sněží, na stromech posedávají zvědaví havrani a pro mou duši je až tenhle rituál skutečným začátkem Vánoc a celé zimy.

PETRA KVITOVÁ

česká tenistka a wimbledonská vítězka

Boží hod je pro mne sváteční den, a to i proto, že ho trávím u rodičů, což se mi moc často nepovede. Jako rodinné tradiční jídlo je pečené kuře, které připravuje maminka

KAREL NEŠPOR

psychiatr a odborník na závislosti

Na Boží hod ráno cvičím jako obvykle jógu a čchi-kung. Dopoledne si pustím přenos bohoslužeb a poslouchám duchovní hudbu. K obědu mívám čočku. To proto, aby byla další rok hojnost všeho. Ne že bych tomu věřil, ale říkala to babička. Rád na ni vzpomínám.

DAGMAR HEŘTOVÁ

foodblogerka, autorka knihy Bylinky na mém stole

Pro mne je Boží hod nejsvátečnější den roku a nejdůležitějším dnem vánočních svátků, a tak by celý tento den měl být navýsost sváteční. Kromě božíhodové mše vánoční jsme doma a já připravuji slavnostní oběd. Vytáhnu ten nejkrásnější porcelán, příbory a sklo, prostřenou tabuli ještě více nazdobím a servíruji to nejfajnovější jídlo. I když jsme dřív mívali na Boží hod tradiční husu či kachnu se zelím anebo svíčkovou s brusinkami, jsme nyní ovlivněni naším střídavým pobytem ve Velké Británii a v tento den máme vždy pečenou krůtu s kaštanovou nádivkou. Peču ji již od časného rána. Důležité je načasovat všechny přílohy, tedy brambory opečené na husím sádle, dušenou mrkev s pomeranči, pečený pastiňák, růžičkovou kapustu se slaninou, brusinkovou omáčku s badyánem a skořicí a párečky obalené ve slanině. Nejchutnější část je tzv. gravy, tedy omáčka. Končíme samozřejmě anglickým pudinkem. Při obědě máme na hlavě papírové čepice s korunou, které jsme si vysloužili z tzv. crackers, tedy praskajících trubiček z tvrdého papíru, kde je připojen i malý dárek anebo vtipné rčení. Zatímco štědrovečerní večeře je u nás typicky podle české tradice, tedy i s nadílkou dárků, Boží hod je podle té anglické.

IVETA FABEŠOVÁ

vyhlášená cukrářka a autorka čtyř knih o sladkostech

Boží hod trávíme odpočinkem. Pro mě Vánoce nejsou o přejídání, proto začneme den vánočkou a k obědu většinou dojídáme bramborový salát a řízek. K tomu pak trocha cukroví, a protože milujeme chlebíčky, tak k večeři chystám různé druhy chlebíčků

HANKA ZEMANOVÁ

autorka biokuchařek

Už od mého dětství trávíme Vánoce v kruhu široké rodiny. Je nám spolu dobře, máme hezké vztahy. Besedujeme, zpíváme a hrajeme a stále něco jíme. Na Hod boží máme kachnu nebo krůtu a jako dezert ořechový dort, který si předáváme generačně mezi sebou. Nejdůležitější tradicí je v tento den psaní rodinné kroniky. Píšeme ji už 20 let. Můj tatínek, coby nejstarší člen rodu, zapisuje hlavní události všech členů rodiny.