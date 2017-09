Muskova SpaceX chce vyslat k Marsu loď s posádkou už v roce 2024

ADELAIDE Americká soukromá společnost SpaceX chce k Marsu vyslat svou první vesmírnou loď s nákladem za pět let a už dva roky poté i raketu s lidskou posádkou. Podle agentury Reuters to na 68. Mezinárodní astronautické konferenci v australském Adelaide řekl šéf firmy Elon Musk.

Podnikatel mimo jiné sdělil, že společnost v zájmu ušetření nákladů poněkud zmenší původně zamýšlenou velikost nové nosné rakety vyvíjené pro lety k rudé planetě. Stavba by podle Muska měla začít už v první polovině příštího roku.



Nosná raketa BFR by měla být vysoká 106 metrů a mít průměr devět metrů, místo ještě loni zamýšlené výšky 122 metrů a průměru 17 metrů. Její pohon zajistí 31 motorů Raptor, oproti plánovaným 42. Samotná kosmická loď, vybavená šesti Raptory (původně jich mělo být devět), bude podle aktuálního projektu dlouhá 48 metrů a do jejích 40 kabin by se mělo vejít až 120 lidí.

Pokud jde o náklad, BFR zvládne jeho celkovou hmotnost až 150 tun. To je pětkrát více, než činí maximální nosnost současné nejsilnější verze nosné rakety společnosti SpaceX Falcon.

První let k sousední planetě Země SpaceX plánuje na rok 2022, půjde však jen o přepravu nákladu. Mělo by jít o dva lety s materiálem potřebným pro příchod lidí na Mars. Mise s lidskou posádkou by měla následovat už dva roky poté, v roce 2024.

Očekává se, že americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vyšle k Marsu svou první lidskou výpravu až o zhruba deset let později, někdy ve třicátých letech.

Musk původně plánoval použít soupravu vesmírných plavidel k podpoře kolonizace Marsu, což chtěl v roce 2018 zahájit nepilotovaným modulem nazvaným Red Dragon (Rudý drak). SpaceX se ale podle něj nyní místo toho soustředí na jeden raketový systém.

„Chceme mít jen jeden systém. Jestli to dokážeme, pak všechny zdroje... mohou být pro tento systém použity. Jsem si docela jistý, že můžeme tuto vesmírnou loď dokončit a být připraveni k jejímu vypuštění přibližně do pěti let,“ řekl dnes Musk.

Loď, startující i přistávající vertikálně, podle něj bude částečně znovu použitelná, bude moci doplňovat palivo ve vesmíru a bude schopná letět přímo ze Země na Mars. Mohla by být využita i k cestám na Měsíc, ale podle představ Muska rovněž k rychlému transportu mezi destinacemi na Zemi. Ke každému cíli na planetě by měla dorazit do hodiny; cesta New York-Tokio by například měla trvat kolem půl hodiny.

Americká společnost Lockheed Martin dnes oznámila, že má svůj vlastní plán pro vyslání lidí na Mars. Základnu zamýšlí vytvořit ze stanice umístěné na oběžné dráze kolem rudé planety. Dopravu mezi stanicí a povrchem by pak zajišťovala čtyřmístná loď.

„Víme, že (planeta) je studená, docela nehostinná, proto začneme s roboty a teprve pak dolů poletíme s přistávacími loděmi,“ řekl australské televizní stanici ABC Rob Chambers, ředitel pro vesmírné lety s lidskou posádkou společnosti Lockheed Martin. Neuvedl žádný časový horizont realizace těchto záměrů, ale mělo by jít o společný projekt s NASA, která počítá s termínem někdy ve 30. letech.