Na letňanském letišti téměř vymřeli v Česku kriticky ohrožení sysli

Od roku 2008 klesla populace ohroženého sysla obecného na letišti v pražských Letňanech ze stovek jedinců téměř k nule. Loni byl pozorován pouze jeden exemplář.

„Letiště Letňany je od roku 2005 z důvodu populace ohrožených hlodavců národní přírodní památkou. Důvody pro zánik populace nejsou zřejmé, roli můžou hrát například přílišná vlhkost, lovení syslů kočkami nebo pořádání velkých akcí a koncertů v areálu letiště,“ řekla mluvčí Agentury ochrany a přírody České republiky (AOPK) Karolína Šůlová.

Letňanský sysel se měl před lety stát symbolem olympijských her, které chtěl v Praze uspořádat tehdejší primátor Pavel Bém.



AOPK provozuje záchranný program, ve kterém monitoruje a pokouší se podporovat populace sysla v desítkách lokalit po celém Česku. Právě při tomnto monitoringu ochranáři loni zjistili, že v zemi žijící hlodavci z letňanského letiště téměř vymizeli. Pozorování zaznamenala pouze jeden exemplář, takže s ohledem na velikost letiště se nepředpokládá, že by jich tam nyní celkově žilo více než pět. Před deseti lety přitom populace činila zhruba 650 jedinců. Od té doby každý rok kontinuálně klesala.

Vznik letňanského letiště je datován do 20. let minulého století. V okolí působila továrna na vojenská letadla Letov, později také továrny Aero a Praga. V této oblasti se soustředil i letecký výzkum, od roku 1927 tam působí Vojenský letecký ústav studijní, nyní Výzkumný a zkušební letecký ústav. V areálu letňanského letiště funguje galerie, modelářské letiště, modelářská dráha, místo pro nacvičování golfových odpalů či off-road dráha. V blízkosti se nachází také Letecké muzeum Kbely. V roce 2010 bylo území letiště oploceno a není volně přístupné veřejnosti.

Podle Šůlové může být příčin řada. S ohledem na to, že jde o stepní druh, syslům nesvědčí přílišná vlhkost. Nemají také rádi vysokou trávu, ochranáři proto na vybraných lokalitách včetně Letňan zajišťují kosení. Hlodavce mohou také lovit kočky a další predátoři. V případě letňanského letiště zřejmě hrají roli i velké akce a koncerty, kterých se v lokalitě koná několik ročně. Pravidelně se tam odehrává například studentský Majáles. Všechny akce si musejí kvůli syslům vyjednat výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny.



I když je nyní sysel v Česku kriticky ohrožený, nebylo tomu tak vždy. „Sysel obecný ukazuje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech jich bylo tolik, že byl označován za zemědělského škůdce. Nyní je kriticky ohroženým druhem, který přežívá v ČR na posledních zhruba 37 lokalitách. Počet syslů se k loňskému roku odhaduje kolem 5000 jedinců,“ uvedla mluvčí.

Letňanští syslové hráli v minulosti roli i v rozhodování pražských politiků. Tehdejší primátor Bém ho v roce 2007 plánoval jako maskota letních olympijských her, které chtěl v metropoli uspořádat. Poněkud paradoxně zároveň chtěl hlavní stadion pro hry postavit právě v Letňanech, což by populaci hlodavců přinejmenším ohrozilo. Z Bémova ambiciózního a podle kritiků až megalomanského plánu nakonec s nástupem hospodářské krize sešlo a Praha v roce 2009 svou kandidaturu na pořádání her stáhla.