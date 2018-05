Na sále si občas pouštím i Ivetku Bartošovou, říká odborník na zvětšování penisů

Je jedním z mála plastických chirurgů, kteří v Česku zvětšují penis. Jak taková operace probíhá a jaká mohou být rizika? „Stejně jako mnoho žen řeší velikost svých prsou, tak muži zase velikost svých penisů, ale veřejně, to nepřiznají. Postoj mužů k plastické chirurgii se však v poslední době zlepšil, už pro ně není tabu. Poslední dobou jich k nám přichází stále více,“ říká chirurg Ján Pilka.

Lidovky.cz: Operace víček, zvětšení prsou. To jsou zákroky, které člověka napadnou jako první, když se řekne plastická chirurgie, ale s čím za vámi lidé chodí nejčastěji?

Nejčastěji k nám chodí klientky na lipotransfer, tedy zvětšení prsou vlastním tukem. Prsa získají přirozený vzhled, plnost a pevnost. Dalším žádaným zákrokem je abdominoplastika, kterou vás zbavíme nadbytečné kůže, nevzhledného kožního převisu na břiše a pak také radiofrekvenční liposukce metodou BodyTite. Pokud jde o muže, tak ti nejčastěji přicházejí na penoplastiku, což je zvětšení a zbytnění penisu, dále pak na gynekomastii a liposukci Vaser Lipo, což je ultrazvuková liposukce, vhodná právě pro ně. Pánové totiž často touží mít na břiše tzv. pekáč buchet.

Lidovky.cz: Mají klienti i naprosto nesplnitelná očekávání?

I takové případy se stávají. Například nedávno mi jeden sedmdesátiletý muž poslal fotku 20letého mladíka s tím, že chce takto vypadat. Pokud jde o ženy, tak některé přicházejí s fotkou celebrity, které by se chtěly podobat a špatně odhadnou své možnosti.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na požadavek, který vás vyvedl z míry nejvíce?

Za ta léta praxe mám nejen já, ale i mí kolegové, moře různých zážitků, takže nás už jen tak něco nevyvede z míry. V každém případě, vždy jde v první řadě o zdraví. Proto nepřistoupím na zákrok, který by měl negativní vliv na zdraví klientky či klienta, nepřinesl by jim kýžený efekt a znamenal by pro ně jen vyhozené peníze.

Lidovky.cz: Odmítl jste někdy někoho?

Odmítl jsem jednu klientku a to ze zdravotních důvodů. Jinak se vždy snažím s každým dohodnout, tak, aby byl spokojen.

Lidovky.cz: Jako jeden z mála plastických chirurgů se zaměřujete také na zvětšení penisu. Jak je náročná taková operace?

Pro klienta není nijak náročná, provádí se v celkové narkóze. Je náročná pro mě, operuji novou metodou. Získal jsem k provádění penoplastiky jako jeden z mála lékařů u nás licenci od profesora Alessandra Littari.

Lidovky.cz: A jak přesně probíhá?

Postup operace probírám vždy s každým klientem při konzultaci, je to totiž příliš odborné. Pokud jde o zbytnění penisu, tak k tomu se používá lipotransfer, tedy přenos vlastního tuku. Ten přenáším z jedné části těla do jiné. Když vibrační liposukcí odsaji tuk, musí se následně vyčistit. K tomu na naší klinice využíváme uzavřenou metodu Pure Graft. Odsátý tuk putuje přímo do čistících filtrů a nepřijde do styku se vzduchem. Muže také zajímá, o kolik jim penis prodloužím. To zjistím až na sále, ale pohybuje se to od 1,5 centimetru do čtyř centimetrů. Mě se podařilo zvětšit penis dokonce o pět centimetrů.

Lidovky.cz: Kolik mužů má opravdu problém s velikostí svého přirození?

To je dosti choulostivá otázka, na kterou vám přesně neodpovím. Stejně jako mnoho žen řeší velikost svých prsou, tak muži zase velikost svých penisů, ale veřejně, to nepřiznají. Postoj mužů k plastické chirurgii se však poslední době zlepšil, už pro ně není tabu. Poslední dobou jich k nám přichází stále více.

Lidovky.cz: Je potom penis úplně funkční, nemůže se stát, že muž pak nemůže dosáhnout erekce?

Takový případ jsem dosud na klinice neřešil, naopak jsou muži po penoplastice velmi spokojeni.

Lidovky.cz: Jaké je největší riziko u plastických operací obecně?

Rizika jsou stejná jako u každé běžné operace. U pacientky či pacienta se mohou objevit například otoky, hematomy, krvácení nebo nedokonalý výsledný efekt daný nedodržením pokynů pooperační péče doporučených ošetřujícím lékařem. Jinými slovy řečeno, některá rizika si může pacient přivodit sám, když řádně nedodržuje naše pokyny.

Lidovky.cz: Pocházíte ze Slovenska, proč jste se rozhodl přestěhovat do Česka?

Vždy mě lákala Praha, je to jednak neobyčejné město pro život, ale také je zde lepší a širší nabídka pracovních možností a podmínek pro podnikání.

Lidovky.cz: Kolik času trávíte tím, že se znovu a znovu učíte? Nové metody, postupy a tak dále?

Myslím si, že nejen plastická chirurgie, ale medicína obecně vyžaduje, abychom se neustále vzdělávali. Nejde jen o nové metody, postupy, ale na trhu se objevují stále nové přístroje, preparáty, a pokud chci být ve svém oboru opravdu na výši, nabízet klientům a klientkám ty nejnovější trendy v plastické chirurgii, musím se učit celý život. Zajímají mě stále nové a nové věci, proto sleduji vše, co se děje ve světě, dvakrát až třikrát ročně se účastním mezinárodních kongresů a zahraničních workshopů, kde si nové metody mohu vždy osobně vyzkoušet.

Lidovky.cz: Pouštíte si na sále hudbu, tak jako to dělají doktoři v seriálech? A jakou?

Hudbu si pouštím a možná vás překvapí, že klasika to fakt není. Vybírám si skladby podle své nálady. Dovedu si přestavit, že mí kolegové na sále přesně poznají, v jakém rozpoložení právě jsem. Vždy je to ale moderní hudba, řekněme popík. Takže někdy si pustím Ivetu Bartošovou, někdy Elán a také třeba španělské písničky.

Lidovky.cz: Když neoperujete, co nejraději děláte ve volném čase?

A co je to ten volný čas? Možná, že mi to nebudete věřit, ale já většinu času trávím na sále. A když už tedy mám nějaké to volno, tak relaxuji se svým psem, chodím si zacvičit do fitka, abych se stále udržoval v kondici, protože na operačním sále musím být absolutně fit. Také rád nakupuji módu. Doufám, že letos konečně dokončím školu létání a budu mít pilotní průkaz.

Lidovky.cz: Jaký máte cíl?

Nechci, aby to co teď řeknu, znělo jako klišé, ale našim cílem je pomáhat lidem, aby se cítili lépe, milovali své tělo, byli spokojeni sami se sebou. Před pár lety byla plastická chirurgie hanlivé slovo, snažíme se proto zlomit toto tabu a naučit české ženy i muže dbát o svou krásu a získávat tak sebevědomí. Dlouhodobé studie výzkumného ústavu dokazují, že člověk, který je spokojený sám se sebou, má v pořádku sebevědomí, je šťastný a vyzařuje pohodu, je daleko aktivnější jak v profesním životě, tak ve svém soukromí. Navíc ženy a muži, kteří vypadají dobře a jsou krásní, mají lepší zaměstnání a jsou lépe odměňovaní.