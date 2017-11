U silnice v Praze se volně pohybovalo 264 chráněných želv. Jedna stojí tisíce, nikdo neví, kde se vzaly

PRAHA Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) byli přivoláni k nálezu 264 exemplářů suchozemských želv zelenavých, které se volně pohybovaly u silnice v Praze-Štěrboholích. Kde se želvy vzaly, není přesně jasné. O případu informoval web ČIŽP.

„Šlo o druh, který je chráněný úmluvou CITES a ohrožený vyhynutím. V České republice se ve volné přírodě nevyskytuje, pochází z jižní Evropy. Vztahuje se na něj ze zákona povinnost prokázání původu,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Inspektoři želvy postupně posbírali a převezli je do záchranných center ZOO Praha a ZOO Plzeň. Uhynula pouze dvě zvířata. V Praze je více než polovina nalezených želv, ostatní jsou v Plzni. Kam budou želvy dále umístěny, rozhodne ministerstvo životního prostředí.



Mezi chovateli se jeden exemplář želvy zelenavé prodává za zhruba 1500 korun, maloobchodní cena je ale ještě vyšší. Jak řekla mluvčí inspekce Jana Jandová, želvy lidé našli již v květnu, inspekce ale se zveřejněním případu čekala na konec správního řízení o zabavení želv. Musela ho vést proti neznámé osobě a čekat, zda se o želvy někdo nepřihlásí. To se nestalo.

„Dobrá kondice želv svědčí o tom, že by mohly pocházet z farmového chovu v některé ze zemí původu. Jedna z verzí je, že mohly být do Česka nelegálně přivezeny, bez prokázání původu by však nešly legálně prodat, proto se jich eventuálně mohl někdo zbavit,“ uvedl Geuss.