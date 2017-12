Na Štědrý den se bude v Praze tradičně rozlévat rybí polévka

PRAHA Na Staroměstském a Václavském náměstí budou politici v neděli rozlévat rybí polévku. Každoroční štědrodenní tradice se ujme primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

V tiskové zprávě to dnes oznámila společnost Taiko, která provozuje vánoční trhy na obou náměstích. Rozlévání polévky plánují i některé městské části, a to jak na Štědrý den, tak ve dnech před ním.



Na obou náměstích začnou politici servírovat polévku v 11:00. „Je to krásná tradice a já se na to každý rok ohromně těším,“ uvedla Krnáčová, která na Staroměstském náměstí rozdá dva tisíce porcí podle speciálního receptu s koňakem a karamelem. Tisíc porcí polévky bude rovněž od 11:00 rozdávat v dolní částí Václavského náměstí starosta Lomecký. Od 13:00 se přesune na Kampu, kde lidem nabídne dalších 300 porcí.

Tradiční rybí polévku vaří tým kuchařů několik let podle originálního receptu. Kromě kaprů z rybářství Zbiroh do ní zpracují 100 kilogramů zeleniny, především mrkve, celeru a petržele, 30 kilogramů cibule, 70 kilogramů hladké mouky, 50 kilogramů másla a 45 litrů smetany. Kromě tří litrů koňaku, který dodá polévce originální chuť, ji kuchaři zakápnou karamelem a dozdobí osmaženými krutony na másle.

Do tradice se zapojí i zástupci některých městských částí. Na Štědrý den si mohou lidé přijít pochutnat na tradičním vánočním pokrmu do Vršovic před nákupní centrum Eden. Polévku bude od 10:00 do 12:00 rozlévat starosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD). O den dříve od 11:00 nabídne zájemcům polévku starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) na náměstí Jiřího z Poděbrad. Praha 9 bude pokrm rozdávat už ve čtvrtek 21. prosince na náměstí OSN ve Vysočanech.

Na adventní dny i Štědrý den je po celé Praze v plánu řada další akcí. Na Staroměstském náměstí bude po rozlévání polévky program pokračovat od 21:00, kdy na pódiu vystoupí operní pěvci s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Na první svátek vánoční čeká děti pohádka a koncert mobilní zvonohry.