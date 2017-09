Na Ukrajině u frontové linie s Ruskem zraje šumivé víno

BACHMUT Frontová linie leží jen několik kilometrů daleko, ale v hloubi bývalého dolu na východě Ukrajiny pokojně odpočívají statisíce lahví šumivého vína v labyrintu tunelů a sklepů. Píše o tom agentura AFP.

„Je to přirozený kryt před bombami, který má 25 hektarů,“ říká Rafael Nasyrov, zaměstnanec firmy Artwinery, jednoho z hlavních producentů šumivých vín ve východní Evropě, který vyváží především do Německa a do Číny.



Sklepení leží 25 kilometrů od demarkační linie mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty, kteří už téměř tři a půl roku bojují na východě Ukrajiny. Konflikt si vyžádal již přes 10 000 obětí a bez ohledu na dohody z roku 2015 podepsané v Minsku střety pravidelně pokračují. Obě strany se navzájem obviňují z toho, že minské dohody nedodržují.

Šumivé víno tu chtěl i Stalin

Tento starý důl byl uzavřen před druhou světovou válkou a od té doby byl využíván k uskladnění vína. Pak zde v roce 1950 vznikla firma na výrobu šumivých vín. Tehdy se podnik jmenoval Artěmivskij a teprve loni se přejmenoval na Artwinery.



Po dobu jednoho měsíce v létě 2014 byl závod pod kontrolou separatistů. Zažil v té době bombardování, ale pak přešel pod kontrolu Kyjeva. Firma Artwinery však nikdy nepřerušila produkci.

Tunely v bývalém dole na sádrovec používaný k výrobě sádry poskytují zaměstnancům útočiště a mají dokonalé podmínky k výrobě šumivého vína pomocí technik blízkých produkci šampaňského.¨

Unikátní mikroklima v podzemí přesvědčilo sovětské úřady, aby tu zahájily produkci šumivého vína, přestože v kraji nejsou žádné vinice. „Říká se, že to byl sám Josif Vissarionovič Stalin, který po druhé světové válce nařídil dekretem, aby se tu vyrábělo šampaňské,“ uvádí Nasyrov.

Přestože podzemní sklepení zůstala nedotčena, dopadly na firmu Artwinery důsledky konfliktu, protože se sousedním Ruskem, dříve významným klientem, vládne mimořádné napětí. Kyjev Moskvu obviňuje, že podporuje separatisty.

„Dnes do Ruska téměř nevyvážíme. Ani neprodáváme víno do Doněcké a Luhanské oblasti, které vláda nekontroluje,“ vysvětluje ředitel firmy Oleg Kačur.

V roce 2014, ještě než konflikt propukl, produkovala firma Atrwinery 19 milionů lahví bílého, růžového a červeného šumivého vína ročně. Dnes se tu vyrábí jen 12 milionů lahví ročně. Firmu rovněž postihla anexe Krymu Ruskem v březnu 2014, kdy přišla o pověstné vinice této oblasti.

Slavnostní nápoj

„Před válkou jsme vždy měli na Krymu vynikající sklizeň,“ vzpomíná Nasyrov a ukazuje na lahve krymského šumivého vína, které jsou v dole pečlivě uchovávány. Firma se dnes místo hroznů zrajících pod krymským sluncem zásobuje vínem z vinic v Chersonské, Mykolajivské a Oděské oblasti na jihu Ukrajiny.



Firma má dosud zásoby krymských hroznů, ale v roce 2019 se tyto zásoby vyčerpají a Artwinery bude muset přestat vyrábět svá četná vína z tohoto typu hroznů. Ostatní produkce by neměla být dotčena.

Přes konflikt na východě země a ztrátu Krymu se však Artwinery snaží ve výrobě pokračovat a podle Nasyrova pozvedat morálku Ukrajinců. „Šumivé víno je slavnostní nápoj. Naši ukrajinští zákazníci nemohou být v těchto dobách připraveni o toto potěšení,“ říká.