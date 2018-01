Na velikosti záleží. Sklenice na víno kdysi bývaly sedmkrát menší

LONDÝN Za posledních 300 let se objem sklenice na víno znatelně zvětšil - nynější poháry jsou až sedmkrát větší než ty na počátku 18. století, zjistili vědci na Cambridgeské univerzitě. Nejmarkantněji objem sklenice narostl za poslední dvě desetiletí, čemuž odpovídá i nárůst spotřeby vína.

Za posledních 300 let se objem sklenice na víno znatelně zvětšil - nynější poháry jsou až sedmkrát větší než ty na počátku 18. století, zjistili vědci na Cambridgeské univerzitě. Nejmarkantněji objem sklenice narostl za poslední dvě desetiletí, čemuž odpovídá i nárůst spotřeby vína. Před třemi stoletími se do průměrné sklenice vešlo pouze 66 mililitrů opojného moku. Dnes není výjimkou, že sklenice na víno dokážou pojmout téměř půl litru tekutiny, napsal list The Guardian.



Výzkumná jednotka Cambridgeské univerzity, která se zabývá lidským chováním a zdravím, se po konzultaci se starožitníky probrala sklenicemi z 18. století v Ashmoleanově muzeu v Oxfordu, dále nádobím užívaným v Buckinghamském paláci a nakonec moderními kusy z katalogu maloobchodního řetězce John Lewis. Závěr byl jednoznačný: současné sklenice jsou větší. Otázkou je, zda kvůli zvýšení jejich objemu pijeme více vína, než je zdrávo, klade si otázku The Guardian.



„Na velikosti sklenice zřejmě záleží,“ tvrdí Theresa Marteauová, která výzkumný tým vedla. Opírá se přitom o experiment, který se svými kolegy provedla v restauraci Pint Shop v Cambridge. Při obsluhování vyměnili postupně sklenice za větší, ale množství vína v nich zůstávalo stejné. Zjistili, že tržba vzápětí stoupla o deset procent.

Britští vědci pracovali se vzorkem 411 sklenic na víno. Jejich objem se zvýšil ze 66 mililitrů na počátku 18. století na 417 mililitrů na přelomu tisíciletí. Sklenice z posledních dvou let měly v průměru objem ještě větší: 449 mililitrů.

Studie mimo jiné upozorňuje, že v zemích s vysokými příjmy je alkohol pátou z hlavních příčin předčasné úmrtnosti a zdravotních problémů.