Nanosenzory ‚Chytré boty‘ pomohou lidem znovu chodit i sledovat vývoj dítěte

Zlín Vědci z Centra polymerních systémů zlínské univerzity Tomáše Bati dokončili prototyp „chytré stélky“. V minulých dnech jej představili zlínští vědci společně se zástupci společnosti miomove, která stojí za nápadem chytré boty, na světové premiéře v americkém San Francisku. V tiskové zprávě to v úterý sdělila mluvčí centra Petra Svěráková.

Vědci do pružné stélky, která má tloušťku necelé čtyři milimetry, vložili systém speciálních nanosenzorů. „Díky tomu, že se nám tuto unikátní technologii podařilo dostat do velice tenké a pružné stélky, budeme moci například rodičům nabídnout mobilní aplikaci, která jim umožní mít maximální přehled, jak se jejich dítě učí chodit, jakou má rovnováhu, držení těla. Získají cenné informace, kterými mohou pozitivně ovlivnit celý další vývoj jejich dítěte. Už to není jenom o tom, že vyhodnotíme došlap a správnost vaší pohybové aktivity, podařilo se nám společnými silami posunout tuto technologii o velký kus dál,“ uvedl Petr Slobodian, vedoucí výzkumné skupiny, který se nanosenzory v centru zabývá.



„Chytrá bota“ bude určená pro profesionální i amatérské sportovce, členy integrovaného záchranného systému, pacienty s cukrovkou či po mozkové mrtvici, kteří se musí často znovu učit chodit. „Pomocí této technologie by navíc bylo možné částečně podchytit i správný vývoj chodidel u dětí. Využívat chytrou botu tak budou moci i rehabilitační oddělení a specializovaná centra,“ uvedla mluvčí.

Speciální patentově chráněné senzory ve stélce jsou vyrobené na kompozitní bázi s obsahem uhlíkových nanotrubiček. „Nyní se nám je podařilo úspěšně zapouzdřit, takže jsou vysoce odolné, aniž by přitom něco ztratily na svých unikátních vlastnostech,“ uvedl Jiří Matyáš, který pracuje na výrobě senzorů.

Technologie v „chytré stélce“ má velmi citlivou odezvu na tlak. „Našim dalším úkolem bude nyní pracovat na vlastnostech materiálů tak, abychom mohli tuto stélku použít jak pro dospělého člověka, tak i pro dítě či juniora, protože každý z nich má úplně jinou hmotnost,“ uvedl pracovník centra Robert Olejník.