Satanista neuspěl. Nápis Věříme v Boha na dolarech podle soudu není vyznáním víry

WASHINGTON Nápis Věříme v Boha (In God We Trust) na amerických bankovkách nelze chápat jako vyznání víry, a proto ho není možné považovat za porušení náboženských svobod zaručených ústavou USA. K takovému výroku dospěl chicagský odvolací soud v kauze vyvolané stížností Američana Kennetha Mayleho. Oznámila to v pondělí agentura AP.

Mayle, který se údajně hlásí k satanismu, si stěžoval, že nápis na bankovkách propaguje víru, kterou nevyznává. Soud první instance žalobu zamítl s poukazem na dřívější rozhodnutí nejvyššího soudu USA, podle něhož není nápis lidem vystaven na očích trvale, a tudíž ho nelze považovat za demonstraci názoru, s nímž držitel bankovky nesouhlasí.



Stěžovatel se odvolal, ale neuspěl ani u soudu v Chicagu. Ten konstatoval, že jde o „historickou připomínku“ národního dědictví.

Slova Věříme v Boha se poprvé objevila na dvoucentové minci ražené od roku 1864. Na papírových penězích se objevují od roku 1957 z rozhodnutí prezidenta Dwighta Eisenhowera. Hlava státu tehdy zároveň rozhodla, že provolání se stane oficiálním státním heslem místo dosud neoficiálně platného Z mnoha jediné (E pluribus unum), které vyjadřuje jednotu amerických států sdružených v Unii.