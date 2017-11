NASA zveřejnila nové snímky z vesmíru. Prohlédněte si bouře Jupiteru, či krátery Marsu

PRAHA/JUPITER Americká NASA zveřejnila nové snímky planety Jupiter. Fotografie byly zachyceny orbiální sondou Juno, která obíhá kolem největší planety Sluneční soustavy, 24. října během devátého těsného přeletu kolem plynového giganta, uvedla NASA. Podobně úchvatné fotografie zveřejnila dříve NASA i z družice obíhající planetu Mars.

Na jednom ze snímků pořízených sondou je v úžasných detailech vidět mnoho mraků vířících v obrovské bouři na jižní polokouli plynného obra. Když byly snímky pořízeny, byla družice ve výšce 33 115 km od „Šňůry perel“ - jedné z osmi mohutných bouří na Jupiteru planety.



NASA minulý týden zpřístupnila veřejnosti syrová data, která sonda zaslala. Umožnila tak dalším vědcům, umělcům a fotografům vytvářet ohromující obrazy planety.

Snímky vyžadují zpracování, protože je sonda pořídí červenými, zelenými, modrými a infračervenými filtry, které je pak třeba kombinovat.

To znamená, že mohou být naprosto pozměněné, jakmile jsou vytaženy do plné barvy. Fotografie zveřejněné NASA byly do současné podoby zpracované vědci Geraldem Eichstädtem a Seanem Doranem.

Sonda Juno úspěšně vstoupila na oběžnou dráhu Jupitera v červenci 2016, tedy pět let po odletu ze Země. Družice úspěšně ukončila vysoce rizikový manévr, který ji zpomalil, když se přiblížila k planetě. Manévr byl uskutečněn odpálením raket. Kdyby byly výpočty vědců jen trochu mylné, mohla družice v přepočtu za 14 miliard korun zmizet v nenávratnu.

Sonda je vybavena kamerami, ale také senzory pro zkoumání magnetického pole a atmosféry planety.

Podobně úchvatné fotky zveřejnila NASA i v minulých letech z orbitální družice Reconnaissance, která obíhá kolem Marsu.