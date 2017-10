Nejšťastnější manželství mají bohatí muži s extrémními politickými názory

Kvalita amerických manželství v posledních desetiletích klesá. Zatímco v sedmdesátých letech své manželství považovalo za šťastné 68 procent lidí, dnes je to jen 60 procent. Ukázala to studie amerického sociologa Philipa Cohena, na kterou upozornila agentura Bloomberg.

Vědec svůj výzkum založil na datech průzkumu General Social Survey, který dlouhodobě zkoumá názory a chování Američanů. Studie zjistila, že obecně jsou v manželství šťastnější muži a lidé s náboženským vyznáním, kteří se pravidelně účastní bohoslužeb.

Ukázalo se také, že nejšťastnější v manželském svazku jsou lidé s extrémními politickými názory na obou stranách politického spektra. “Lidé s extrémními názory budou mít pravděpodobně partnera, který s nimi souhlasí,” vysvětlil Cohen.

Z pohledu majetku mají nejšťastnější manželství bohatí lidé, podle průzkumu až 70 procent z nich. Naproti tomu nejchudší jsou se svým manželstvím spokojeni jen v 53 procentech případů.

Cohen to vysvětluje tím, že bohatí mají méně stresu a zároveň si mohou dovolit dárky a dovolenou. Znepokojivé ale je, že chudí jsou v manželství mnohem méně. Studie od American Enterprise Institute ukázala, že v manželství je jen čtvrtina chudých Američanů ve věku 18 až 55 let. U pracující třídy je to 39 procent a střední třída a bohatí jsou ve svazku v 56 procentech.

Průzkum obyvatelstva však zároveň ukázal, že počet lidí, kteří se identifikují jako chudí a jako pracující třída, po finanční krizi rapidně narostl.

“Nejistota práce odrazuje páry od závazků, zvláště, pokud nemají finanční polštář,” popsala socioložka Allison Pugh.