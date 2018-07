Některé opalovací přípravky mohou být i toxické, říká dermatoložka

Jaký faktor používat? Chodit před pobytem do solária? Jak chránit před sluncem děti? „Děti bychom měli chránit před sluncem nejvíce, protože silné spálení pokožky v dětském věku může mít i fatální následky. Dětská kůže je nezralá a neumí se UV záření bránit a vzniká velké riziko kožních nádorů v dětském i dospělém věku,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz dermatoložka Lucia Mansfeldová z kliniky Perfect Clinic Dermatology.

Lidovky.cz: Jak by se měl člověk v létě starat o pleť?

Pokud se opalujeme nebo pohybujeme na slunci, tak se samozřejmě vždy musíme chránit vhodnými fotoprotektivní přípravky se SPF nad 20. U moře nebo ve vysoké nadmořské výšce je pak ideální SPF 30-50. A rozhodně bychom neměli zapomínat, že i pod mrakem se propouští přes 50 % UV záření. A radiace proniká také přes sklo, takže se chraňte, i když jedete v autě či sedíte u okna, kde svítí sluníčko. Důležité je samozřejmě pravidelně pleť hydratovat krémem s obsahem panthenolu, antioxidantů, případně aloe vera. Na noc je vhodné použití rehydratačního séra.

Lidovky.cz: Je rozdíl mezi mužskou a ženskou pokožkou co se týká ochrany kůže?

Míru ochrany naší kůže před slunečním zářením podmiňuje fototyp, to znamená množství ochranného pigmentu melaninu, který kůže obsahuje. Fototyp je podmíněn geneticky a je rozličný i u jednotlivých ras, nemá souvislost s pohlavím. Platí, že čím více hnědého pigmentu melaninu máme, tím je naše ochrana před UV zářením lepší.

Lidovky.cz: Jak se díváte na lidi, kteří chodí před dovolenou „chytat základ“ do solárka?

Solária jako dermatologové obecně nedoporučujeme. Slunění v soláriích účinkem vysoké dávky UVA záření urychluje stárnutí kůže a při opakovaném a nadměrném slunění může způsobit i vznik kožní rakoviny. Fototerapie tedy léčebné využití UVA a UVB záření se v kožním lékařství uplatňuje při léčbě některých chronických onemocnění jako je těžký atopický ekzém nebo lupénka, avšak tato ošetření probíhají na klinikách nebo ve specializovaných centrech, kde se pravidelně kontrolují solární trubice a přesně se měří a zaznamenává celková dávka ozáření. Taky je důležité před ošetřením zkontrolovat znaménka a vyhodnotit fototyp člověka, který tuto léčbu podstoupí.

Lidovky.cz: Pomáhá braní betakarotenu tělu se vypořádat s důsledky slunění?

Užívání betakarotenu se doporučuje zejména na jaře a v létě, protože je součástí tzv. systémové ochrany před slunečním zářením a je známý i jeho antioxidativní účinek. Doporučuje se užívání již 3-4 týdny před sluneční sezónou, během ní a ještě několik dní poté. Betakaroten je vhodný i u lidí, který trpí sluneční alergií s vyrážkou.

Lidovky.cz: Jak má vypadat v létě ochrana dětí?

Děti bychom měli chránit před sluncem nejvíce, protože silné spálení pokožky v dětském věku může mít i fatální následky. Dětská kůže je nezralá a neumí se UV záření bránit a vzniká velké riziko kožních nádorů v dětském i dospělém věku. Jedno spálení ještě nemusí způsobit vznik kožního nádoru, ale při častém spálení pokožky si fatálně zahráváme se zdravím.

Lidovky.cz: Jak je to s novorozenci v létě? A jejich ochraně pokožky?

Do 1 roku by děti vůbec neměly pobývat na přímém slunci. Ideální ochrana je SPF 50.

Lidovky.cz: Z jaké části má sluneční záření dopad na vznik rakoviny?

Výskyt rakoviny kůže v současné době stoupá. Až 2/3 zhoubných nádorů kůže mají přímou souvislost s nechráněným pobytem kůže na slunci. Z hlediska vzniku melanomu je nejnebezpečnější spálení kůže v dětském věku. Díky intenzivní osvětě o nutnosti ochrany před UV zářením se ale zachytávají v případě melanomu stále časnější stadia onemocnění, kdy je dobrá prognóza. Platí, že čím dříve se rizikový projev odstraní, tím je větší šance na uzdravení.

Lidovky.cz: Jsou nějaké složky v opalovacích krémech, na které bychom si měli dát pozor?

Na trhu jsou chemické a minerální přípravky. A u některých chemických látek se opravdu předpokládají možná toxická rizika pro organismus. Jde o to, že ochranné přípravky s minerálními látkami například oxidem zinku či titanu zanechávaly po aplikaci kosmeticky nežádoucí bělavý povlak, a výrobci se snažili efekt zmírnit zmenšováním částic minerálních látek. Velmi malé nanočástice mohou ale pronikat kožní bariérou a působit toxicky. Proto na opalovacích přípravcích musí být uveden obsah těchto částic (velikosti pod 100 nm) označením „nano“. Samozřejmě existují i bezpečné chemické fotoprotektivní preparáty, např. s obsahem látek Mexoryl SX, XL nebo Tinosorb S, M. Mnoho sunscreenů je kombinací fyzikálních i chemických látek. Je dobré všímat si složení jednotlivých přípravků, které je uvedeno na obalu. U alergiků a malých dětí se upřednostňuje použití minerálních ochranných prostředků a samozřejmě stínění.

Lidovky.cz: Jak nejlépe chránit čerstvé jizvy?

Pokud máte čerstvé jizvy je důležité předtím, než jdete na sluníčko volit vždy co nejvyšší fotoprotektivní faktor, nejčastěji SPF 50. Velmi vhodné jsou ty s obsahem minerálních filtrů, které účinkují hned po aplikaci. Tím, že většinou zanechávají bílý film, můžeme kontrolovat jejich přítomnost na jizvě. Ale pozor. Při pobytu ve vodě a plavání jsou nezbytné vysoce voděodolné filtry, protože UV záření částečně vodou prostupuje. S čerstvou jizvou je důležité pracovat hned od začátku. Starší, nepravidelné a vystouplé jizvy můžeme po 3-6 měsících vybrousit frakčním CO2 nebo erbiovým laserem. Je pravda, že čím starší jizva je, o to hůře se s ní pracuje, nicméně laserem se dá alespoň částečně zlepšit