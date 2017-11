Němci v druhém díle Wolfensteina oholili Hitlerovi knírek

PRAHA Hitler bez knírku, žádné hákové kříže a místo Židů obecně zrádci. Kvůli přísným zákonům v německy mluvících zemích je nový Wolfenstein politicky nekorektní.

Není divu, že má Wolfenstein II: The New Colossus doporučenou věkovou hranici osmnácti let – krev stříká všude kolem, jazyk postav se podobá jazyku dlaždiče a ve hře nechybí ani choulostivé sexuální scény. I když se nová střílečka odehrává v alternativní minulosti, kdy nacisté ovládli Spojené státy a masovou propagandou si podmanili místní obyvatelstvo, je ve státech, kde se mluví německy, nacistická symbolika zcela odstraněna.

Přísné zákony, které platí v Německu, Švýcarsku a Rakousku, až na výjimečné případy, totiž nařizují její cenzuru. Symboly nacistů tak nahradily znaky vymyšlené. Změny image se pak dočkal i samotný Adolf Hitler. Nejenže ho lidé místo pozdravu „Heil Hitler“ oslovují „Můj kancléři“ a o Židech mluví obecně jako o zrádcích. Tvůrci hry, respektive němečtí odpůrci nacistické symboliky, mu dokonce „oholili“ charakteristický knírek.



Jinde ve světě hra sice překypuje hákovými kříži a symboly nacisticky orientovanými, navzdory tomu se však nacistům i vysmívá a ukazuje postavy v trapných lidských situacích. Například v jedné z nejvtipnějších scén (upozorňuji, že v následující větě spoiluji) se Hitler objevuje jako zchátralý, těžce nemocný šílenec, jenž se pomočí a následně pozvrací na koberec. Do seschlého kancléře si následně můžete i kopnout.



Cenzura podobná té wolfensteinovské poznamenala i nedávno vydané Call of Duty. To v on-line části hry vyměnilo hákové kříže za méně kontroverzní znaky, a to dokonce celosvětově.