‚Nemoc z klimatizace.‘ Odolejte nutkání úplného zchlazení, uhnat si můžete i letní angínu

PRAHA Kdo by odolal představě příjemně klimatizovaného bytu nebo kanceláře, když za okny zuří inferno vlny tropických veder. Příjemné ochlazení může ale při špatném nastavení způsobit víc škody, než užitku. Skutečná „nemoc z klimatizace“ sice neexistuje, zdravotní problémy spojené s přehnanou snahou bojovat s vedry jsou ale více než reálné.

Ploužíte se sluncem vytopenou betonovou džunglí města, odkapávají z vás kapky potu. Všudypřítomné neúprosné vedro z vás navíc vysává veškerou energii. Když pak otevřete dveře svého klimatizovaného bytu nebo kanceláře a vkročíte dovnitř, obejme vás nesmírně příjemná masa vychlazeného vzduchu.

Všichni top známe, takový „zážitek“ dokáže dodat energii a chvilkově dodá i tolik vyhledávané osvěžení. Tělo ale právě v tu chvíli zažije teplotní šok, který si při častém opakování vybere svou daň v podobě rozmanitých zdravotních potíží, které vám lehce znepříjemní vytouženou dovolenou či letní radovánky.

Lze tomu předcházet? Ano, pokud budete mít jistou míru disciplíny a nenecháte se klimatizací hýčkat teplotami o deset či patnáct stupňů nižšími, než jsou momentálně venku. Platí to ale i na veřejnosti. „Teplota ve společných prostorách hotelů a nákupních centrech je často nastavena centrálně pod 20 °C, přestože se všeobecně ví, že klimatizovaná teplota by měla být maximálně o pět stupňů nižší než teplota venkovní. Proto je užitečné mít s sebou vždy ještě jednu vrstvu oblečení,“ radí epidemiolog Rastislav Maďar, který dodává, že lidé se v zimě přirozeně obléknou, když jdou ven do studenějšího prostředí. V létě v případě klimatizovaných prostor už to ale neudělají. Takže pokud už musíte sedět v klimatizovaných kancelářích, neostýchejte si s sebou přinést něco, co si můžete přehodit přes ramena nebo odhalené nohy.

Klimatizace, ilustrační foto

Pokud si atmosféru zpříjemňujete klimatizací doma, nebo máte možnost ji nastavit na pracovišti, pamatujte, že ideální teplota v místnosti by se měla pohybovat okolo 22 až 25 stupňů. V případech, kdy si domov nebo pracoviště „přechladíte“, hrozí akutní onemocnění dýchacích cest.



Takové prostředí je pro náš imunitní systém takový nápor, že umožní bacilům zavítat do našeho organismu. Lehce se pak může stát, že si z tepla uženete třeba angínu. Hrozí také, že situaci nezvládnou vaše hlasivky a vy dočasně přijdete o hlas. Stejně otravná může být i letní rýma, kterou mnozí trpí v letních měsících v podstatě konstantně.

Horko - ilustrační foto

Trochu překvapivě klimatizované prostory škodí i našim očím. Ty mohou působením studeného vzduchu vysychat. „S touto poruchou se velmi často potýkají lidé pracující v moderních klimatizovaných budovách. Potíž je zejména v tom, že v takových prostorách tráví většinou dlouhé hodiny sledováním obrazovky počítačů. Komplikace pak způsobuje nejen suchý vzduch, ale zejména snížená frekvence mrkání. Při zvýšeném soustředění během čtení a práce na počítači totiž mnohem méně pohybujeme očními víčky. A tím dochází k většímu odpařování slzného filmu z povrchu otevřeného oka a ke špatnému zvlhčování, což může vést až k nepříjemným pocitům,“ vysvětluje Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize.



Před přímým foukáním studeného vzduchu na tělo bychom se měli spíše vyvarovat a pokud možno studené proudy směřovat k zemi, nahoru či alespoň do volného prostoru. Některé části totiž na nachladnutí vyloženě trpí. „Nejnáchylnějšími partiemi při nadměrném působení klimatizace jsou krční páteř, oblast ramen, ale také bederní páteř a křížová oblast. Chladný vzduch by rozhodně neměl foukat přímo na tělo, jinak hrozí zatuhnutí nejenom šíjových, ale třeba také obličejových svalů. Nadměrný chlad pak může způsobit také bolest hlavy. Problémy s krční páteří mohou dále způsobovat i vystřelování bolestí do celých horních končetin a do hlavy,“ říká Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Domácí klimatizace - ilustrační foto.

Při využívání klimatizace je také ale dobré pamatovat, že se lehce může stát rozprašovačem na všechny možné bacily. Je proto nutné trochu se o ni starat. „Pokud se filtry nečistí, stává se z nich líhniště bakterií a plísní, které následně vzduch rozfoukává do okolí. S vodou chlazenou klimatizací je i specificky spojena takzvaná legionářská nemoc. Ta je známa už od sedmdesátých let 20. století. Bakterie Legionella se uvolňují do vzduchu a u starších chronicky nemocných osob mohou způsobit život ohrožující zápal plic. Problém může nastat i u dětí, jejichž dýchací cesty jsou úzké, nebo například u astmatiků,“ upozorňuje epidemiolog Maďar.



Sečteno podtrženo, všeho s mírou. Klimatizace sice může dobu úporných veder zpříjemnit, ale nesmí se to s ní přehánět. Takže klidně se svetříkem nebo sáčkem vyrazit do práce a nevystavovat se proudům studeného vzduchu přímo. A pochopitelně to s tím chlazením nepřehánět, takové vedro nám je přece jen párkrát do roka.