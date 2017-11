Jak nenakazit kolegy v práci? Kašlete do lokte ‚jako hrabě Drákula‘

PRAHA Chřipková sezona je na spadnutí, pracovní povinnosti ale na většinu lidí nepočkají. Máte rýmu, kašel, potíte se, ale v práci jste najednou nepostradatelní? Když už se člověk rozhodne do práce vyrazit, měl by si uvědomit, že jeho nemoc už není jeho soukromá věc, týká se i kolegů. Proto by nemocní na pracovišti měli dodržovat jistá pravidla.

Pro někoho může být nepřípustné vynechat práci kvůli nachlazení, jenže tím ohrožuje kolegy, které může snadno nakazit. Člověk, který se nemoc snaží lidově řečeno přechodit, navíc riskuje, že ho důsledek vlastní odhodlanosti skolí, neboť se nemoc vrátí v mnohem horší podobě, jak píše server New York Times.

Důležité je si skutečně uvědomit, že v práci vstupujeme do kontaktu s jinými lidmi, ať už přímo či nepřímo. Těm může naše rozhodnutí poškodit zdraví, hlavně jedná-li se o těhotné ženy, starší osoby nebo děti. Kolegové s oslabenou imunitou tak nakonec budou možná pykat za nás, čehož se nepochybně chceme vyvarovat. Prvotní rada lékařů tedy jako vždy zní: „Zůstaňte doma.“

Jednoduché pravidlo podle doktora Prittish Toshe z kliniky ve městě Rochester v Minnesotě zní, že bychom měli zůstat doma ještě alespoň 24 hodin poté, co jsme naposledy měli teplotu. „Lidé mohou být nakažliví dokonce ještě před tím, než se u nich projeví symptomy, většinou je ale nějvětší risk nakažení v době, kdy jsou nemocní nevíce, tedy ve fázi, kdy mají horečky,“ vypočítává Tosh.

Navíc připomíná, že virus chřipky se šíří nejen vzduchem, ale také dotekem, což znamená, že i když si dáte při kašlání ruku před ústa, vytváříte tím nový zdroj pro potenciální nákazu - vaše ruce. Právě ty většinou používáme v práci a podle doktora Toshe může chřipkový virus v závislosti na povrchu, ke kterému se přichytí, vydržet až 24 hodin. Kliky, tlačítka ve výtahu, kohoutky na toaletách a další podobná místa se tak stávají plochami pro roznášení nemocí.

Co když ale do práce opravdu musíte?

Někdy však povolání skutečně vyžaduje, abychom se do práce dostavili, především jeli člověk za něco přímo zodpovědný nebo pokud na výplatě závisí bydlení či rodina. Pro takové lidi může být představa pár dní domácího pobytu nemyslitelná.

Takže pokud už mezi kolegy skutečně musíme, je dobré držet se základních postupů snižujících riziko onemocnění jiných na minimu.

Základem je pochopitelně omezit kontakt s lidmi pouze na nejnutnější případy, zcela byste měli vyloučit podávání rukou. Kolegové nebo obchodní partneři to jistě pochopí.

Pokud už ale mezi lidmi kašlete, je možné snížit riziko tím, že nebudete kašlat do rukou, jak je zvykem, ale do lokte. Děti by se tak měly naučit „kašlat jako hrabě Drákula“. Plochy, jichž se dotýkáme rukama budou tak pro ostatní mnohem bezpečnější. Pokud už se ale různých společných ploch dotýkáme, měli bychom je po sobě utírat, nejlépe v kombinaci s používání ruční dezinfekce.

Do práce si také můžete vzít roušku, těch pár dní v přestrojení za asijského turistu jistě přežijete. Samozřejmostí by pak mělo být i braní příslušných léků tak, abyste příznaky zmírnili na minimum. Po vyléčení pak můžete zaskočit k doktorovi pro královnu prevence proti chřipce - očkování.