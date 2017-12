Neoperovat je někdy více, než operovat zbytečně, říká plastický chirurg

Operace víček, liposukce povislého břicha či operace intimních partií. To jsou zákroky, které nejčastěji vyžadují na klinikách muži. „Lidé za mnou chodí i s nereálnými požadavky. Jsou buď mentálně ploší, nebo vyžadující spíše psychiatrickou podporu než péči estetického chirurga. Obě skupiny operovat odmítám a odcházejí z mé poradny s patřičným doporučením,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz chirurg Jaroslav Hirňák.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl stát se plastickým chirurgem?

V době, kdy jsem se rozhodl nastoupit ne jednoduchou cestu edukace v oboru plastické chirurgie (1995), byla komerční „zóna“ estetické plastické chirurgie v Česlu i na Slovensku v plenkách. Zdůrazňuji to proto, aby mě čtenář, znaje současných poměru v našem oboru, kde má plastický chirurg s dobrým jménem, výdělek na úrovni managerů ve velkých firmách, neobvinil z pokrytectví. Jako obecný chirurg jsem pracoval na oddělení břišní chirurgie, traumatologie a urgentu. Dennodenně jsem „pronikal“ skrz kůži a také obnovoval kontinuitu kožního krytu lidského těla. Na rozdíl od většiny mých kolegů jsem trpěl při pohledu, jak většina tehdejších chirurgů s despektem nahlíží a necitlivě zachází s tak důležitým orgánem lidského těla, jako je kůže. Vyřešit problém zlomeniny, vyndat nemocný žlučník, ošetřit poraněný meniskus či Achillovou šlachu bylo zásadní, ale jak bude vypadat jizva na kůži nikoho nezajímalo. A to byl zásadní moment při mém rozhodování stát se plastickým chirurgem. Začal jsem studovat anatomické atlasy, operační techniky v plastické chirurgii a začal je používat v praxi obecného chirurga. Zvláště úspěšná sanace poúrazových kožních defektů místními posuny, či vzdálenými přesuny tkání (tehdy ještě tubulovanými laloky) mi přinášela značnou radost. O ekonomickém profitu oboru estetické plastické chirurgie jsem v té době ještě netušil.

Lidovky.cz: S jakými požadavky za vámi lidé nejčastěji chodí?

Způsob bytí v současné době vyžaduje ukázat, že jsem stále mlád a ve formě. Na rovinu, hezcí lidé a vzdělaní zvlášť mají v dnešní době výhodu, žije se jim prostě snáz. Odpověď na otázku, jestli je tento postoj k životu a nároky dnešní doby správné, nechávám na čtenáři. Proto je také prioritním důvodem návštěvy kliniky to, že chce člověk vypadat lépe. Operace víček v počtu estetických operaci v poslední době dominuje společně s miniinvazívní rejuvanci obličeje (botulotoxin, výplně na báze kyseliny hyaluronové, mezoterapie...) Primární pozici si stále drží zvětšení prsou, pak následuje jejich modelace, liposukce, úprava břicha, lifting obličeje, odstavající boltce.....

Lidovky.cz: S čím chodí nejčastěji muži?

Také dominuje operace víček a liposukce. Méně často lifting obličeje, operace převislého břicha. Častěji než v minulosti přicházejí s požadavkem na obřízku z různých důvodů.

JAroslav Hirňák Specializuje se na rekonstrukční a estetickou chirurgii, provádí veškeré spektrum kosmetických operací. Působil jako chirurg s atestací I.a II. stupně a dále se specializoval na plastickou chirurgii. Kromě atestace z plastické chirurgie složil také atestaci z vnitřního lékařství. Do roku 2011 působil současně i jako plastický chirurg ve FN Olomouc, od tohoto roku se věnuje celou svou osobností práci plastického chirurga v Perfect Clinic, a od roku 2012 žije v Liberci.

Lidovky.cz: Proč si myslíte, že stále mnoho lidí kouká na lidi, kteří podstoupí plastickou operaci skrz prsty?

Uf, těžká otázka, vhodná spíše do kuloárů. Nevím, zda to tak skutečně je. Nicméně pokud je plastická operace někomu trnem v oku, pak zkusím zauvažovat. Ideálním výsledkem estetické operace by mělo být, že člověk na okolí působí příjemně. Respektive okolí by mělo cítit, že je dotyčný něčím pozitivně jiný, ale nemělo by na první pohled identifikovat nápadnou změnu. Operace víček, omlazení či přiměřený lifting povadlého obličeje, úprava prsou, třeba i esteticky oku lahodící zvětšení prsou či liposukce na správných místech může být pro okolí impulzem k lichotce „Ty vypadáš dnes krásně, tobě to dnes sluší“..., bez toho, aby poznalo, že dotyčný podstoupil nějaký kosmetický výkon. Okolí tudíž nemá důvod myslet si něco jiného, než maximálně tak trochu závidět. Zatímco výplněmi změněný obličej či rty do podobizny kachny, napěchovaný dekolt do nepřirozených rozměrů může na kultivované okolí působit negativně, dokonce až odpuzujícím dojmem.

Lidovky.cz: V jakém věku k vám nejčastěji chodí lidé?

Dominuji klienti ve 3. a 4.dekádě života. Ženy ukončily reprodukční období života, chtějí upravit prsa, břicho. V tomto věku již jsou nápadné některé známky stárnutí obličeje (operace víček, lifting obličeje) či zanedbané životosprávy (liposukce). Obě pohlaví jsou již v tomto věku ekonomicky na vrcholu, estetická operace pro ně není na dluh.

Lidovky.cz: Ve světě plastických operací se pohybujete již delší dobu. V čem se liší požadavky a přání lidí oproti například deseti či patnácti letům nazpět?

Pracuji v oboru plastické, estetické chirurgie 22 let. Požadavky klientů se za posledních 10 - 15 let nezměnily. Roste jenom jejich početnost. Jako výjimku bych snad uvedl operace intimních oblasti (genitálu) u obou pohlaví.

Lidovky.cz: Jaké jsou nové trendy v plastice prsou?

Poslední, a to poměrně převratnou novinkou jsou odlehčené prsní implantáty. Mají stejné vlastnosti jako dosavadní silikonové implantáty, jen jsou obohaceny o vzduchové mikrosféry, které je nadlehčují. Význam má takový implantát u žen, které si přejí prsa spíše větší, protože tady hraje váha výplně versus zemská gravitace podstatnou roli. Zkrátka větší prsa rychlejí poklesnou. A samozřejmě trend miniinvazivních zákroků trvá. Jde o výkony s minimální traumatizací tkání, bez plné narkózy a hospitalizace. A možná je to s podivem pro leckoho, ale takto se dnes dá esteticky upravit mnohé na těle. Od obličeje až po liposukci v ambulantním balení.

Lidovky.cz: Chodí za vámi často lidé s nereálnými požadavky?

Chodí. Jsou buď mentálně ploší, nebo vyžadující spíše psychiatrickou podporu než péči estetického chirurga. Obě skupiny operovat odmítám a odcházejí z mé poradny s patřičným doporučením. Konkrétní případy nechci uvádět.

Lidovky.cz: Je pravda, že plastické operace již nejsou záležitosti jen tzv. horních deseti tisíc?

Ano, je tomu tak. To není ale záležitost poslední doby, to trvá už pár let. Pokud se žena rozhodne, neváhá často realizovat estetickou operaci i za cenu úvěru v bance. Bohužel, nejsem příznivcem dluhů, v drtivé většině případu se o tom ani nedozvím, nebo až při pooperačních kontrolách.

Lidovky.cz: Mnoho žen touží po štíhlejší postavě. Jaké jsou trendy v těchto zákrocích?

Klasické liposukci tak trochu odzvonilo zdá se. Pokud to indikace dovolí, hraje prim liposukce ambulantní a dnes už i laserová. To proto, že s pomocí laserového paprsku se i kůže po odsátí tukové vrstvy dobře přizpůsobuje novému objemu a nezůstává povolena.

Lidovky.cz: Co vás na plastické chirurgii nejvíce baví a naplňuje?

Protože se posledních šest let se věnuji již jenom estetické chirurgii, vyjádřím se pouze k dané problematice. Estetická chirurgie měla, má a bude mít svoje opodstatnění pro lidi mentálně zdatné, chápající, že procesy stárnutí jsou fyziologické, nelze je odstranit, pouze korigovat, či zpomalit. Rovněž tak u lidí, ke kterým byla matka příroda nepřející, nebo naopak, jim nadělila přespříliš. U takových lidí je správně indikovaný a precizně provedený operační výkon živou vodou na jejich sebevědomí. Vidět je s odstupem několika měsíců od operace spokojené a rozesmáté, je pocit více než příjemný a naplňující.

Lidovky.cz: Vy sám osobně, podstoupil byste někdy plastickou operaci z kosmetických důvodů?

Samozřejmě ano. Již delší dobu uvažuji o operaci víček, ale jaksi „není čas“.

Lidovky.cz: Vrací se ženám či mužům sebevědomí například po operaci prsou či nosu?

Zodpověděl jsem výše. Ne nadarmo se o plastice mluví jako o psychochirurgii. Konkrétní příklady najdete sami názorně na našich stránkách ve videích.

Lidovky.cz: Je důležité, aby dobrý plastický chirurg byl i dobrý psycholog?

Bezesporu, jednoznačně ao, s profitem pro obě strany. Částečně jsem již na tuhle otázku odpověděl v předchozím textu. Procento mnou odmítnutých, neoperovaných klientů je cca 20 - 25. Důvodem jsou nereálné představy o výsledku operace, nereálné představy o možnostech estetické chirurgie, konfliktní typy, nevyrovnané osobnosti hledající v kosmetickém výkonu odpověď nebo lék na svoji nespokojenost, profesní neúspěch či životní prohry a jedinci s psychiatrickou nadstavbou. A konečně je tu i skupina lidí, kteří se přichází poradit, popovídat si. Často pouhý rozhovor, vysvětlení fyziologických zákonitosti či anatomické podstaty lidského těla stačí na to, aby se problém vyjasnil. Neoperovat je někdy více, než operovat zbytečně.