Nevhodné vitaminy mohou poškozovat zdraví. Pod stromeček nepatří

Vánoce za dveřmi, vábení k nákupu dárků stoupá a lékárny se zapojily taky. „U nás nakoupíte pro celou rodinu,“ lákají klienty. Potřebujeme ale skutečně všichni pod stromečkem najít nějaký prášek či mastičku?

Marketing lékáren a hlavně lékárenských řetězců nás láká do útrob apatyk, a my tam pak necháváme spoustu peněz s blahým pocitem, že je nakoupeno pro partnery, děti i prarodiče. Lékárníka jsme ani nenechali domluvit, z televize přece víme své. Děláme ale správně?



„Je jen na nás, abychom uměli nabídku lékáren zpracovat a vyhodnotit. Tedy zda máme skutečnou potřebu nějakého léčiva či doplňku stravy, nebo je to jen uměle navozená potřeba. Do jaké míry se necháme ovlivnit, závisí také na naší informační, mediální a zdravotní gramotnosti,“ vysvětluje pedagog Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty a odborný pracovník Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Pruša.

Češi jsou na tom se zdravotní gramotností v oblasti zdravotní péče poměrně dobře, horší je to v oblasti prevence nemocí a zcela nejhorší v oblasti podpory zdraví. „A protože nemalá část marketingu cílí na poslední dvě oblasti, je česká populace hodně ovlivnitelná,“ říká farmaceut a nutriční terapeut Tomáš Pruša.

Každý umí léčit?

Cíle reklamy lékáren nejsou náhodné. S vyšším věkem stoupá nemocnost, jsou to tedy v první linii senioři. Dále pak maminky starající se o děti a chroničtí pacienti – lidé se srdečními nemocemi, onkologičtí pacienti, cukrovkáři. „Je potřeba zdůraznit, že zdravý člověk doplňky stravy nepotřebuje. Ty, které jsou v nabídkách lékáren nejčastěji, mají zdravotní stav zlepšit, ale většinou cílí na obecná hojně rozšířená onemocnění, nebo na nejasně definované zdravotní obtíže. Tak to ale být nemá. Pokud má člověk potvrzený nedostatek nějaké látky, pak to samozřejmě po poradě s lékařem nebo lékárníkem doplňme. Mnoho lidí sebe nebo své okolí ale takzvaně vyšetřuje samo, hned taky udělají vlastní diagnózu a řeší to nějakým doplňkem stravy. Ten nemusí znamenat pouze zbytečnou investici, ale také oddálení diagnostikování onemocnění,“ upozorňuje magistr Pruša.

Při uvádění doplňku stravy na trh se nedokazuje účinnost, pouze se plní oznamovací povinnost na Ministerstvo zemědělství ČR. Foto Shutterstock / šk

A právě zde si je podle Tomáše Pruši nutné uvědomit, že například kvalita byliny, použité k výrobě, může být rozdílná.

„Závisí na místě a na ročním období, kdy byla sbírána, a samozřejmě také na tom, zda to místo nebylo kontaminováno nějakými zdraví nebezpečnými látkami. To se ale z informací na výrobku nedozvíme. Etiketa doplňku stravy musí splňovat příslušnou legislativu a najdeme na ní mimo jiné i údaje o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažené na doporučenou denní dávku. Když se ale podíváme na historii šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekce, najdeme případy, kdy v doplňcích stravy byly nalezeny těžké kovy či nepovolené látky či rostliny. Pozorní bychom měli být u doplňků, u kterých etiketa není dostatečná, a zdroje jsou nejasné. Zákazník se tak musí často po podrobnějších informacích pídit sám. Jestli to někdo vůbec udělá? Na to si odpovězte sám.“

Brusinky a klouby

Vezměme si některé oblíbené doplňky a jejich účinky. Brusinky jako součást doplňku stravy neprokazují podle Tomáše Pruši jednoznačný efekt na infekce močového ústrojí, možná tak ještě pro pacienty s opakujícími se infekty močových cest. Ale kupovat je zdravým, to je dle současných studií zbytečné.

U přípravků na klouby, kosti, chrupavky bychom měli skutečně vědět, pro koho přípravek je. Pro zdravou populaci je totiž zbytečný a nefunguje ani jako prevence. Naopak pacienti s osteoartrózou, senioři, lidé s nadváhou a lidé s extrémní námahou kloubů tyto doplňky mohou využít. Podle některých studií jsou účinné zejména ve snižování příznaků, jakými jsou bolestivost nebo ztuhlost.

Laik obvykle také nezná vzájemné reakce různých látek v doplňcích stravy mezi sebou nebo s léčivy a to může být také nebezpečné. „Zázvor, grapefruit, ginkgo biloba a další zpomalují metabolismus některých léčiv, takže mohou zvýšit jejich účinek. Naopak schizandra (klanopraška) či třezalka působení některých léčiv snižují. Pokud tedy máme předepsané léčivé přípravky a uvažujeme o doplňku stravy, měli bychom jejich současné užívání konzultovat alespoň v lékárně,“ doporučuje Tomáš Pruša.

Raději se dobře poraďte

Na vitaminy a multivitaminy pod stromečkem také můžeme narazit. Jenže v některých výzkumech se podle Tomáše Pruši ukázalo, že doplnění stravy o vitaminy v podobě multivitaminových preparátů nemusí být vždy prospěšné, dokonce mohou zvyšovat rizika úmrtnosti. Za jistých podmínek se totiž mohou některé z vitaminů stát prooxidačními a poškozovat naše zdraví. Doplňky stravy nám samy o sobě nepomohou v případě špatného stravování, nedostatku pohybu a přemíry stresu.

„Když začneme užívat vitaminy, mohou pomoci v případě prokázaného nedostatku některého z nich. Při doplňování širokého spektra vitaminů bude ale jejich nemalá část pro náš organismus nadbytečná a navíc tím můžeme zatížit ledviny a játra. Nic se nestane, pokud jsme zdraví. Jestliže však máme nemocné právě tyto orgány, může to mít nepříjemné následky,“ říká brněnský vysokoškolský pedagog.

I přes uvedené výhrady je jasné, že nákupní mánie v lékárnách nepoleví. Když už tedy bude důvod k nějaké koupi v lékárně, měli byste podle Tomáše Pruši uvést, zda je to pro muže, ženu nebo dítě, věk obdarovaného, jeho zdravotní potíže a seznámit se s cenovou relací. Lékárník by pak měl na základě potřeby klienta prostředek doporučit a poradit. Rozhodně se nespoléhejte jen na informace z reklamy nebo internetu.

Jedním z vděčných cílů marketingu jsou ti nejmenší. „Doplňky zdraví u dětí nemají smysl, pokud jsou zdravé. V první řadě bychom měli dbát na jejich správnou stravu a na jejich pohyb. Ten jim chybí stále častěji,“ upozorňuje magistr Pruša.

Podle jeho slov nákupem doplňků v lékárnách řešíme pouze následky, k tomu navíc jen jednou za rok. Pokud někdo neupraví celý svůj životní styl, nepomůže mu nic.