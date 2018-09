New York Fashion Week zaujal Rihannou, rozmanitostá i transvestity

PRAHA New York Fasion Week se během let stal skvělou příležitostí pro marketing. Díky sociálním sítím, možnosti živě zaznamenávat videa a sdílet zážitky v reálném čase se navíc rozhovory z Fashion Weeku už netočí pouze kolem oblečení.

Módní molo se dá v dnešní době využít nejen k představení nových modelů, ale také k vytvoření show, která zaujme široké publikum. Zde jsou některé novinky, které si letošní New York Fashion Week pro diváky nachystal. Jejich souhrn uvedl web CNN.com.

1. Rozmanitost na mole

Módní průmysl se stejně jako celá naše kultura zaměřuje především na reprezentaci. Více než kdy jindy jsou designéři nuceni vybírat, koho by mělo publikum vidět, koho naopak ne a proč.



Například zakladatelka značky Chromat, která navrhuje především plavky, Becca McCharen- Tran je známá tím, že si pro představení vybírá modelky různých tvarů, velikostí, věku, schopností nebo nejednoznačného pohlaví. Obdobně letošní sezónu pojal i britský umělec Patrick Church, který připravil sérii potištěných kostýmů, crop topů a přiléhavého oblečení exkluzivně pro starší ženy.

2. Trička jako politické billboardy



Móda vždycky byla propojená s politikou. V posledních letech to ale začínají značky stále více dávat najevo. Například Jeremy Scott se rozhodl pracovat se slovy jako „odolat“ (resist) nebo „povstání“ (riot) v komiksové podobě. Designér je poté přetvořil v trička vyzývající účastníky, aby kontaktovali senátory na protest proti nominaci Brett Kavanaugh do nejvyššího soudu USA.



Designér značky Pyer Moss Kerby Jean-Raymond zase používá slogany jako „Uvidíme se teď?“ (See us now?). Je pravděpodobné, že jeho značka je vyhrazena k vyzdvižení američanů afrického původu. Jedním z jeho designů, o kterém se nejvíce mluví, byla jednoduchá kresba stromu se slovy: „Přestaňte volat 911 na kulturu.“ Jde o reakci na nedávné incidenty rasisticky motivovaných hovorů na americkou policii.



3. Dokonalá spolupráce



Na scéně se také utvořilo několik spojenectví. Například luxusní značka The Blonds, známá pro své extravagantní modely, navázala partnerství s Disney a vytvořili kolekci inspirovanou jejich darebáky jako například Zloba, Uršula či Cruella.



4. Scéna jako prostor pro happening



S rostoucí rolí sociálních médií se značky snaží o stále dramatičtější scény. Kdysi obyčejná kočičí chůze je dnes doplněna tanečníky, drony a zpěváky.



Telfar, vítěz ceny Vogue Fashion Fund v roce 2017, umístil svoji show blízko East river, kde diváci seděli za drátěným plotem, zatímco účinkující se volně pohybovali okolo bicích souprav.

Newyorská značka Opening Ceremony zase uspořádala představení, kde zakladatelé Humberto Leon a Carol Kim najali transvestitu Sashu Velour, aby zaujaly veřejnost a mohli předvést svoji novou kolekci.

5. Rihanna si získala zář reflektorů

Rihanna uzavřela Fashion week v New Yorku svojí show s kolekcí spodního prádla Savety X Fenty. Představení si okamžitě získalo uznání celého světa. Její show spojila několik trendů a představila světu propracovanou a neuvěřitelnou sadu modelů, které zahrnují rozmanitou paletu barev a velikostí, včetně dvou těhotenských modelů.