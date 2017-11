Newyorčané žádají o zrušení zákona, který zakazuje tanec

NEW YORK Zákaz tance: ano, skutečně jsme v New Yorku, kde téměř 100 let starý zákon stále brání natřásat se v tisících barů a diskoték. Hrstka mladých lidí z Brooklynu se ale rozhodla, že tento zákon musí být zrušen. Všechno přitom začalo v roce 1926, kdy městská rada vydala zákon nařizující uzavřeným podnikům mít zvláštní povolení, aby jejich hosté mohli tančit.

Bylo ale téměř nemožné takové povolení získat. Zařízením, která je neměla, hrozila pokuta. A především ztráta licence na prodej alkoholu. To téměř nevyhnutelně znamenalo úpadek.



Povolení má dnes necelá stovka z více než 22 tisíc barů, restaurací a diskoték, které patří k lákadlům „města, které nikdy nespí“.

Povolení je možné získat jen po téměř kafkovském putování po úřadech, vysvětluje Rafael Espinal, zástupce demokratů v městské radě v Brooklynu. „Lze trestat hluk, kriminalitu nebo nedostatečnou bezpečnost, ale tanec? To je směšné!“ cituje agentura AFP sedmadvacetiletého Espinala, který stojí za hnutím za zrušení zákona.

Této iniciativě se dostalo nedávno podpory i od newyorského starosty Billa de Blasia, ale musí o ní ještě hlasovat městská rada, pravděpodobně v prosinci.

Podle Espinala, stejně jako podle dalších mladých lidí bojujících proti tomuto zákonu známému jako zákon kabaretů, hrál tento text dlouho roli nepřiznávané cenzury. Když byl v letech prohibice zákon schvalován, bylo jeho vyhlašovaným účelem omezit nelegální spotřebu alkoholu. Historici však soudí, že jeho pravým cílem byla až do 50. let možnost uzavřít džezové bary v Harlemu, aby se tak zabránilo tomu, že se tam budou scházet běloši a černoši.

V 70. a 80. letech zákon sloužil k tomu, aby bylo možné zavírat zařízení, která navštěvují lesbičky, gayové, bisexuálové a transgenderové osoby, kteří tehdy bojovali za svá práva. V 90. letech jej tehdejší starosta Rudy Giuliani využíval k dohledu nad nočním životem ve městě, které slíbil vyčistit. Dnes je uplatňován jen zřídka, ačkoli jeho odpůrci tvrdí, že stále ještě slouží k zavírání zařízení považovaných za nežádoucí.

Zároveň se zrušením zákona Espinal navrhl vytvoření nového úřadu, „nočního starosty“, který by byl zprostředkovatelem mezi bary, obyvateli a městem.

Každý pátý malý podnik skončil

Majitel baru s hudebníky v luxusní čtvrti Williamsburg Andrew Muchmore patří k těm, které zákon kabaretů postihl. Jedné noci v roce 2013, když jeho hosté před podnikem přešlapovali, mu jeden inspektor vyměřil pokutu 200 dolarů (4400 korun). Když chtěl pokutu zaplatit, byla vymazána. Muchmore je však odhodlán všemi prostředky bojovat proti zákonu, který podle něho porušuje americkou ústavu zaručující svobody vyjadřování.



„Jako Američana mě šokuje, že takový zákon může ve 21. století existovat,“ prohlásil. Zachování zákona přispívá podle něho k udušení nočního života, který byl v New Yorku pověstný.

„Je to dost překvapivé: v posledních 20 letech zanikl každý pátý malý podnik. A jedním z důvodů je to, že majitelé jen stěží dokážou proplouvat mezi všemi pravidly a restrikcemi, které často zacházejí příliš daleko,“ přiznává starosta Bill de Blasio, který koncem září ustanovil úřad nočního starosty.

Pokud jde o zrušení zákona, Andrew Muchmore je optimista. „Když ho město rychle nezruší, soud ho prohlásí za protiústavní,“ předpovídá.