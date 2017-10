Nigerijská univerzita povolala zaklínače hadů po smrti studentky

Katsina (Nigérie) Vedení univerzity ve městě Katsina na severu Nigérie se rozhodlo povolat zaklínače hadů, aby zbavilo univerzitní kampus nebezpečných plazů. Minulý týden zemřela místní studentka tři dny poté, co ji v areálu školy uštknul had.

„Ano, vyhledali jsme služby zaklínačů hadů, aby nám pomohli dostat hady z kampusu,“ řekl proděkan pro studijní záležitosti Suleiman Kankara. „Je politováníhodné, že ta žena zemřela. Udělali jsme vše pro to, abychom tomu zabránili,“ dodal.



Studentka ekonomie Zainab Umarová se po uštknutí okamžitě dostala do péče univerzitních lékařů. Navzdory jejich doporučení ji ale po jednodenní hospitalizaci rodina odvezla domů, kde dívka po dvou dnech zemřela.



Není to prý poprvé, co univerzita v Katsině povolala zaklínače hadů po zprávách o výskytu plazů na školních pozemcích. V Nigérii tito lidé běžně při pouličních vystoupeních berou kobry do holých rukou. Podle zpravodajského serveru BBC se odhaduje, že v zemi se zhruba 185 miliony obyvatel hadi každý rok uštknou 10 tisíc lidí, přesný počet mrtvých ale známý není.