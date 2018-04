Nová kniha o Guernice tvrdí, že jde o rodinný portrét Picassa

MADRID Obraz Guernica, který je už několik desítek let mnohými považován za nejslavnějším umělecké ztvárnění války v novodobé historii, nemá nic společného s válkou. Tvrdí to ve své nové knize španělský profesor José María Juarranz, který se studiem tohoto obrazu od Pabla Picassa intenzivně zabývá čtrnáct let. Podle něj jde o rodinný portrét, na němž autor specifickým způsobem zobrazil příbuzné a přátele.

„Viděl se jako král, a proto chtěl, aby jeho obraz visel v galerii Prado vedle slavných dvorních portrétů Las Meninas od Velázqueze a Rodiny Karla IV. od (Franciska) Goyi,“ citoval Juarranze deník El País. V knize, kterou devětasedmdesátiletý profesor představil v úterý v Madridu, se rovněž píše, že Picasso se o politiku vůbec nezajímal.



Otec kubismu a milovník žen Picasso se podle Juarranze na obraze zobrazil jako býk, jehož historici umění vykládají jako symbol fašismu či Španělska. Jako koně, který je druhou velkou zvířecí postavou na tomto černobílém plátně, zobrazil podle nového výkladu Picasso svou manželku ruskou baletku Olgu Chochlovovou, která se s ním tehdy chtěla rozvést. Křičící žena s mrtvým dítětem v náručí je podle Juarranze tehdejší Picassova milenka Marie-Thérese Walterová, s níž měl dceru Mayu.

S baskickým městem Guernica, které několik týdnů před vznikem obrazu v roce 1937 srovnaly se zemí německo-italské nálety, spojil plátno podle Juarranze rodák z Baskicka básník Juan Larrea. Když mu ho Picasso ve svém pařížském ateliéru ukázal, zvolal prý Larrea: „Guernica!“ a Picasso pak své dílo takto pojmenoval.

Skoro osm metrů dlouhé a tři a půl metru vysoké plátno namaloval Picasso pro pařížskou výstavu na objednávku španělské republikánské vlády, která mu za něj podle deníku El País zaplatila 150.000 francouzských franků.

Podle Juarranze se do díla odrazily tři klíčové momenty z Picassova života. Zaprvé to bylo zemětřesení na jihu Španělska, které malíř zažil jako tříletý v roce 1884 ve svém rodišti Málaze a při němž zemřelo asi tisíc lidí. Dále se v obraze Guernica podle Juarranze odrazila sebevražda jeho přítele, básníka a malíře Carlose Casagemase z roku 1901 a také rozchod Picassa s jeho první manželkou.

Býk a kůň

Novináři, kteří se v úterý zúčastnili prezentace knihy „Guernica: Neznámé mistrovské dílo“, se jejího autora ptali, proč s takovým výkladem dosud nepřišel jiný historik umění. „Protože nikdo neměl odvahu,“ odpověděl bez mrknutí oka Juarranz, který má doktorát z filozofie a literatury z madridské Univerzity Complutense.



Sám Picasso obraz Guernica příliš nevysvětloval. „Tohle je býk a tohle je kůň,“ odpověděl prý na naléhání, aby vysvětlil význam postav na svém obraze.