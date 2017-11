Nová píseň Pharrella Williamse poprvé zazní za 100 let

ŠANGHAJ Americký zpěvák Pharrell Williams v nové písni varuje před klimatickými změnami, veřejnost ovšem skladbu poprvé uslyší až za 100 let. Zpěvák svůj projekt představil ve spolupráci s firmou Louis XIII v Šanghaji, kde píseň zazněla pro uzavřenou společnost, než její jedinou nahrávku uložili do zvláštního trezoru, napsala agentura AP.

Tento umělecký projekt navždy zanikne v případě, že globální oteplování nezastavíme, říká Williams v propagačním videu.



Cenami ověnčený muzikant popsal píseň s názvem 100 let (100 Years) jako sarkastickou pohlednici lidem, kteří si říkají vědci a politici, a věnuje ji všem, kteří existenci klimatických změn popírají. „Říkal jsem si, že budu provokovat všechny ty pseudovědce, kterým nezáleží na ekosystému,“ cituje AP zpěváka.

Jediná nahrávka písně, která je nyní uložená ve speciálním sejfu, byla zaznamenána na jedinečné jílové desce vyrobené společností Louis XIII. „Pokud si (lidé) v roce 2117 moji píseň opravdu poslechnou, bude to znamenat, že se něco udělalo správně,“ dodal Williams.

Firma Louis XIII dříve spolupracovala na filmovém projektu 100 let - film, který nikdy neuvidíte (100 Years - The Movie You Will Never See). Snímek, v němž hraje John Malkovich, je rovněž uložený ve speciálním trezoru a má mít premiéru v roce 2115.