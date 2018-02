O psy zabavené minulý týden v Kamenici už se hlásí zájemci

JIHLAVA O týrané psy převážně malých plemen a jejich kříženců odebrané minulý týden chovatelce v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku se už hlásí zájemci o adopci. Uvedla to Iva Raisová z organizace Dej Pac!, která se spolu s veterináři a policií účastnila zásahu a která převzala část psů.

Více než 200 zanedbaných zvířat si rozebralo několik organizací, s péčí o ně pomáhají také jednotlivci. Státní veterinární správa (SVS) povede proti chovatelce správní řízení. Policie případ prověřuje, obvinění zatím nepadlo.



V kamenickém domě bylo nalezeno 212 psů, byli v místech a v klecích, z nichž nebyly odklízeny výkaly. „Již při odebírání jevili známky onemocnění parazitálních, zánětů očí a uší, byli ve špatném výživovém stavu a podobně,“ uvedla SVS.

„Já jsem nikdy nic horšího neviděla,“ řekla Raisová k podmínkám, v nichž psi žili. Byli zamoření blechami, dlouhosrstí psi měli srst slepenou výkaly. „Když se ostřihaly ty nohy, které vypadaly jako takové hnědé válce slepených chlupů, tak se zjistilo, že tam jsou třeba čtyři centimetry přerostlé drápy,“ uvedla.



Podle SVS se chovatelka při zásahu psů vzdala. Náklady na péči o ně nesou dobrovolnické organizace, jež o ně pečují. Podle dostupných údajů jich je 17. Solidarita s týranými zvířaty ze strany veřejnosti je podle Raisové mimořádná. „Každý den nám volají lidi, dělají materiální sbírky. Myslím, že ostatní organizace jsou na tom stejně,“ řekla.

Azylové zařízení Dej Pac! sídlící v Častoníně na Pelhřimovsku se stará o 15 kamenických psů. K adopci už jich podle Raisové mohlo jít zkraje týdne pět šest, na facebooku si lidé mohou mimo jiné prohlédnout čivavy a jejich křížence i křížence jorkšíra a maltézského psíka. Nový domov by podle Raisové postupně mohli najít všichni, protože o tato malá plemena je zájem. „To ještě neznamená, že mohou hned odjet,“ podotkla. Pro adopci je stanoven postup, který v tomto zařízení předpokládá dvě návštěvy zájemce. Psi budou moci být předáni osvojitelům nejdříve během dvou tří týdnů.

Zanedbání péče

Zájemci o adopci se hlásí i v útulku LOZ Písek, který přijal 12 psů z Kamenice nad Lipou, většinou čivavy. Přípravu na předání novým majitelům odhaduje Milana Macková z této organizace v řádů týdnů i měsíců. „My je dáme dohromady, ale musíme mít na to čas,“ uvedla.



Policie případ prověřuje kvůli podezření ze spáchání trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. SVS povede s chovatelkou řízení kvůli tomu, že nezajistila u 200 psů vakcinaci proti vzteklině a nenahlásila chov více než pěti fen. Za to je možné uložit pokutu do 20.000 korun. Veterináři předpokládají, že pokud policie ženu obviní a ta stane před soudem, bude jí zároveň s trestem uložen i zákaz chovu zvířat. Pokud by případ skončil mimo trestní stíhání, navrhla by SVS, aby ženě chov zakázal úřad obce s rozšířenou působností.