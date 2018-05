Od monitoru do tenisek. Pozor na jednostrannou zátěž

Teplé počasí je tady a lid kancelářský se chce opět hýbat. Pokud jsme ale zimní měsíce prolenošili, je třeba si dávat pozor, abychom třeba neskončili rovnou v nemocnici.

Máme chuť dát tělu pořádně zabrat, shodit v zimě nabraná kila, nestydět se u bazénu svléknout do plavek. Ke všem aktivním sportům ovšem máme celkem stejný vztah, tedy žádný. Jak si tedy vybrat ten správný pohyb? „Především zvolte takový sport, který by vás bavil po delší čas. Mluvím o měsících, ale nejlepší je mít sport jako součást života,“ říká Iva Bílková, vedoucí fyzioterapeutka pražské Fyziokliniky, centra fyzioterapeutické péče.



Nepodporujme zlozvyky z práce

Měli bychom si ke sportu vybrat pohyb, který nebude podporovat vadné držení těla nebo profesní přetížení i ve volném čase. Kancelářskému člověku, který se hrbí u počítače a jen občas se projde ke kopírce a na oběd, Iva Bílková nedoporučuje box, judo a další bojové sporty, ve kterých je člověk shrbený. Ale ani ty, u kterých je člověk ohnutý, a navíc jednostranně stočený, třeba tenis.

„Jestliže si ale na tenis nenecháte sáhnout, doporučuji – alespoň pro legraci – hrát chvíli nedominantní rukou. Nebo se pořádně protáhnout a udělat pár cvičení na srovnání zad. Jinak vám totiž hrozí jednostranné namožení svalů, poškození meziobratlové ploténky a bolest zad,“ říká fyzioterapeutka Bílková.

„Když člověk hraje tenis ohnutě, dává silné rány do rotace, vystavuje meziobratlovou ploténku obrovské zátěži. Pokud si pak nelehne, nenatáhne záda nebo neudělá pár záklonů pro kompenzaci, protože před tím byl půl hodiny ohnutý, tak ať se nediví, že ho bolí záda. To je ústřel z přetížení měkkých tkání v páteři. A stejné je to u florbalu a hokeje. Naopak badminton je v pohodě,“ upozorňuje Iva Bílková. Zato sportovní kolo je pro záda i krční páteř katastrofa. Člověk je ohnutý stejně nebo víc než u práce vsedě.

