Ohňostroje narušují psychiku zvířete. Jak je připravit na silvestrovské oslavy?

6 tipů, jak přežít ohňostroj, když máte doma pejska Označkujte si ho. Než vyjdete na procházku, dejte psovi na obojek vaše telefonní číslo a jeho jméno. V případě, že se zaběhne, nebude dohledání majitele trvat celou věčnost.



Unavte ho. Dlouhá procházka ho vyčerpá a nebude mít myšlenky na strach. Nezapomeňte ale na vodítko! Nikdy nevíte, kdy to bouchne blízko vás nebo vašeho psa.



Dávejte pozor, kudy chodíte. Střepy a jedovaté látky se budou válet všude.



Celý den zvykejte psa na místo, které je ve vašem bytě nejklidnější. Hrajte si tam, chvalte ho tam, užijte si tam opravdu prima den. Pokud možno nenechávejte svého miláčka samotného ani přes den, ani v noci.



Věřte, že pokud musíte psa nechat samotného přes půlnoc, nejspíš se to neobejde bez paniky. Pes může propadnout panice vcelku rychle, proto odstraňte nebezpečné předměty z jeho blízkosti, schovejte vše, co by mu mohlo přijít do cesty. Zatáhněte závěsy, pusťte televizi nebo rádio nahlas. Ideální ale je, když seženete pro mazlíčka hlídání.



Zapomeňte na lidské medikamenty. Ty by mohly psovi pěkně ublížit. Pokud podáváte silné léky předepsané veterinářem, nikdy psa nenechávejte samotného.