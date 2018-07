Olympijské Tokio bude bojovat s vedrem nanotechnologiemi

TOKIO Do zahájení olympijských her v Tokiu zbývají přesně dva roky a současná extrémní vedra nutí pořadatele hledat cesty, jak sportovcům i fanouškům zajistit přijatelné podmínky. A nebyli by to Japonci, kdyby do boje s horkem nezapojili i nejmodernější nanotechnologie.

V pondělí vyšplhala rtuť v Tokiu na rekordních 41 stupňů a i když to se za dva roky při zahájení her asi nebude opakovat, meteorologové varují před teplotami, které mohou být nebezpečné pro sportovce i diváky. Červencový průměr v Tokiu je 26,5 stupně, třicítky nejsou výjimkou a každoročně na následky přehřátí organismu v Japonsku zemře více než tisíc lidí. Když japonská metropole hostila hry v roce 1964, bylo to v podstatně chladnějších říjnových dnech.



Guvernérka Tokia Juriko Koikeová prohlásila, že vypořádání se s horkem je jedním z pilířů úspěchu tokijské olympiády. „V minulých dnech to tady bylo jako v sauně. Trénovaní a zdraví sportovci to ještě zvládnou, ale musíme myslet i na diváky,“ citovala první ženu v čele japonské metropole agentura Reuters.



Pořadatelé už dříve oznámili, že horkému počasí přizpůsobí časový harmonogram. Podle něj například maratony, chodecké nebo cyklistické závody budou začínat už v sedm hodin ráno.

Do boje s horkem víc než kdy dříve vstoupí i věda. „Vyvinuli jsme technologii rozprašování mlhy o velikosti nanočástic,“ řekla Koikeová. Speciální povrch silnic a chodníků má podle ní vlastnosti tepelné blokace, která sníží teplotu o osm stupňů. Město se chystá tuto izolační vrstvu použít na více než stovce nejvíce exponovaných kilometrů.

Další stupně ubere nástřik asfaltu a betonu látkou, která byla nedávno představena na veletrhu v Tokiu. Chodci, kteří novinku testovali, se subjektivně cítili o několik stupňů chladněji. Pořadatelé také počítají s velkým množstvím klimatizovaných stanů v diváckých zónách.



Koikeová chce za dva roky ukázat světu Tokio také jako vrcholně ekologické město a příklad metropole s trvale udržitelným rozvojem. U příležitostí dvou let do zahájení her hovořila o snižování emisí i používání jednorázových plastových tašek. „Olympijská vesnice bude napájena vodíkovou elektrárnou,“ slíbila guvernérka.

Ocenila, že stále více tokijských firem se zapojuje do loni vyhlášeného projektu odstupňovaných začátků pracovní doby, což by mělo přispět k menším návalům v metru v ranní a odpolední špičce. Nedávno přijatá městská vyhláška zakazuje kouření v barech a restauracích během her. Pořadatelé tak vycházejí vstříc přání Mezinárodního olympijského výboru, aby hry v Tokiu byly první olympiádou bez tabáku.

Přípravy na uspořádání her jdou podle organizačního výboru podle plánu a k dnešnímu dni je hotovo přibližně čtyřicet procent sportovišť. To platí i pro hlavní olympijský stadion, který dohání roční skluz se zahájením výstavby, zaviněný změnou projektu a vynuceným snížením původních nákladů. Tři tisíce pracovníků se každý den snaží, aby byl stadion hotov v listopadu příštího roku.