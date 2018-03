Opilý muž objednal Uber, usnul a nechal se odvézt 560 kilometrů. Jízda ho stála 33 tisíc

NEW JERSEY/PRAHA Popíjení v Západní Virgii s kamarády vyšlo před týdnem Američana Kennyho Bachmana pořádně draho. V podroušeném stavu nasedl do objednaného vozu společnosti Uber a místo toho, aby se nechal dovézt do nedalekého domu svého kamaráda, vyrazil na 560 kilometrů dlouhou cestu domů do New Jersey.

Kenny Bachman byl před týdnem na návštěvě u kamaráda na univerzitě v Západní Virginii a večer si šel s přáteli popít do klubu. Když se rozhodl před třetí hodinou ranní, že je již čas vyrazit domů, zvolil možnost, kterou denně využívá tisíce lidí - objednal si službu Uber. O Buchmanově velmi drahé cestě píše server BBC.

Bachman však učinil osudovou chybu, když v aplikaci na mobilním telefonu zvolil jako cíl cesty Domov - tedy přednastavenou adresu jeho bydliště v New Jersey. Navíc kvůli předchozímu pití alkoholu v autě usnul, aniž by si uvědomil, že ho řidič neveze do nedalekého domu jeho kamaráda, ale do místa jeho bydliště, které bylo 560 kilometrů daleko.

Opilý mladý muž prospal skoro celou téměř šestihodinovou cestu, vzbudil se až 45 minut před dojezdem auta. „Byl jsem naštvaný, ale zároveň v šoku a naprosto zaskočený. Nevěděl jsem jak reagovat,“ vysvětlil Bachman.

Nejdražší cesta v životě

Po dojezdu do cílové destinace mu řidič Uberu vystavil účet na 1600 dolarů, tedy asi 33 tisíc korun. Bachman se ale brání a postup Uberu považuje za docela drsný. „Samozřejmě na to nejsem hrdý. Musím se ale ptát, co se honilo hlavou tomu chlápkovi, co mě vezl, když viděl jak opilý jsem. A jestli byl opravdu tak dobrý nápad vézt mě přes půlku země,“ stěžuje si Bachman.



Bachmanovi rozhodně nepomohl ani fakt, že si objednal službu Uber XL, která jezdí pro větší skupiny lidí či velká zavazadla a využívá vozy typu SUV nebo dodávky.

Bachmana navíc čekala cesta zpět do Západní Virginie, kde nechal všechny své věci. „Spočítal jsem si to. Cesta autobusem by mě vyšla na 35 dolarů, letadlem by to bylo 115 dolarů. Podle kamarádů je moje historka vtipná, stupidní ale vtipná,“ odlehčuje svou situaci mladý muž.