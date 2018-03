Ošklivé, ale cool. Nejpohodlnějším hnusem jsou Ugg boots

Skoro každý z nás má v šatníku něco, co by se dalo označit za „provinilé potěšení“. Kousek, o kterém víme, že teda není moc šik, ale milujeme ho pro jeho pohodlnost, měkkost nebo nějakou vzpomínku.

A jedním takovým celosvětově vzývaným kouskem pohodlného hnusu jsou válenky. Známé především pod značkou jednoho z největších výrobců, tedy Ugg boots.



Autor Čekstajlu přiznává, že sám má samozřejmě ve skříni nějaký ten kousek, který by neprošel módní policií ani s přivřenýma očima s šedým zákalem. Ale ugg boots k nim nepatří, tudíž jimi trochu snobsky pohrdá, a tak berte následující řádky s rezervou.

Válenky v dnešní podobě jsou tu s námi už od konce 70. let. Podivné jméno ugg si půjčily z Austrálie, kde jím původní obyvatelé označovali papuče. A ony samy jakýmisi pohodlnými papučkami vystlanými beránkem jsou.

Největší slávu zažily na přelomu milénia, kdy se staly součástí šatníku každého, kdo ve světě celebrit něco znamenal (nebo znamenat chtěl). Tedy především žen. Byly takovým vzkazem – jasně, znáte mě jako dámu (nebo polonahou popovou star) na nekonečně vysokých podpatcích, ale když jdu na nákup, tak přece musím dát nohám odpočinout. Láska k nim byla provázena dvěma slovy – ošklivé, ale cool. Něco jako když se rozplýváme nad grifonky – to je takový ten pejsek z filmu Lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem.

Přesto, když začala jejich sláva ustupovat, lidé s citem pro krásu si trochu oddechli. A také doktoři. Jestli totiž něco tyhle boty s úplně placatou podrážkou a v levnějších variantách neexistujícím tvarováním uvnitř nejsou, pak rozhodně zdraví nohy prospěšné. Kromě již zmíněných chybek podiatrům vadí, že i špatně drží nohu v kotníku.

Jenže móda se pokyny lékařů sotva kdy bude řídit a stejně jako styl 80. let, který měl být dávno zapomenut, i válenky se vracejí s novou silou zpět. Již v roce 2015 je začal opatrně obhajovat v módě mocný Vogue s tím, že jsou sice hnusné, ale přece tak roztomilé (zase jsme u těch grifonků) a hlavně v nich je nožka jako v bavlnce.



A hvězdy šoubyznysu poslušny přikázání módní bible se k nim s radostí vrátily. A tak je na ulici nebo v pauzách mezi focením obouvají stylotvorné celebrity jako Rihanna, Jennifer Lopezová nebo Heidi Klumová.

A aby toho nebylo málo. Botky hnusky pronikly i do pánské módy. Na nedávném týdnu módy v Paříži se objevily v několika variantách včetně absurdně dlouhých „kozaček“ do půli stehen s výsledným efektem rybářských holin ušitých z kožichu slovenského bači. V klasické verzi těsně nad kotníky jsme je nedávno mohli vidět i na českém premiérovi. Andrej Babiš v nich poskytoval jeden z rozhovorů v Průhonicích v mezičase prezidentské volby.

Sečteno podtrženo. Ty boty jsou fakt ošklivé. Ale je-li vám v nich příjemně, s chutí se do nich obouvejte. Jen s mírou a trochou rozmyslu… Na pochodování do nejbližší sámošky jsou v pořádku, do divadla vážně nepatří.