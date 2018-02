Ošklivé počasí chce dobré brýle, za volantem pomohou polarizační

Řidičům pomáhají polarizační brýle. Pokud nosí kontaktní čočky, musí je mít zapsané v řidičském průkazu.

Zrakem získává člověk osmdesát procent všech informací, proto je nejdůležitějším smyslem. Řidič musí mít přehled o dění před sebou, po stranách, občas musí pohlédnout do bočních nebo do zpětného zrcátka. Kontroluje informace na palubní desce. Zkrátka jeho oči každou chvíli ostří na jinou vzdálenost.



Do toho se musí vypořádat s oslněním, ať už za prudkého svitu sluníčka, od světel protijedoucích vozů či odlesků od mokré vozovky. Řidič, který musí nosit oční korekční pomůcku, má tuto povinnost uvedenou v řidičskémprůkazu pod harmonizačním kódem.

Pozor na zápis v průkazu

Se stoupající oblibou užívání dioptrických čoček, které dávají řidiči širší zorné pole bez ohraničení obroučkami, si však často řidiči neuvědomují, že pokud mají v řidičském průkazu jako korekční pomůcku uvedené brýle, musí řídit s brýlemi.

Na to upozorňuje Tereza Slavíková z Fokus optik: „O tom, co budete mít v řidičském průkazu napsané, rozhoduje oční lékař. Určitě se vyplatí usilovat o bod 01.06, který řidiče opravňuje k řízení jednak s brýlemi, jednak s kontaktními čočkami. Pokud totiž při dopravní kontrole hlídka zjistí, že řídíte bez dioptrické korekce nebo s variantou, jež neodpovídá údajůmvřidičském oprávnění, hrozí řidiči automaticky pokuta – a nejen to. Pokud jste účastníky dopravní nehody, automaticky se stáváte viníkem a pojišťovna odmítá hrazení škody.“

Apozor při cestách do zahraničí. Například ve Španělsku musí řidiči mající dioptrické brýle nebo kontaktní čočky mít s sebou ještě jedny jako náhradní.



Ať už řidič volí kontaktní čočky, nebo brýle, je důležité, že svoji vadu koriguje. „Člověk dává přednost jednomu nebo druhému. Řadě lidí vadí vysychání čoček v unavených očích při dlouhých cestách, ke kterému výrazně přispívá klimatizace. Jiní si ale na moderních kontaktních čočkách, z nichž některé je možné nosit i přes noc, pochvalují, že v oku nevyschnou, nepřekážejí a pomáhají v řízení otevřením zorného pole. Nicméně důležitá je především odborná péče o oči, tedy i aplikace kontaktních čoček by měla probíhat s odborníkem,“ podotýká Tereza Slavíková.

Na trhu jsou také brýlové čočky pro konkrétní aktivity. Novinkou jsou brýlové čočky s tlumením modrého záření od telefonů a tabletů. Stálicí jsou pak multifokální čočky, tedy takové, které korigují hned tři vzdálenosti. „Jejich čočka má plynulý přechod mezi vzdálenostmi, na rozdíl od bifokálních čoček, jež se hojně používaly dříve a na nichž je patrný půlměsíček,“ vysvětluje Tereza Slavíková.

Brýle i pro zdravé oči

Jsou ale podmínky, kdy se hůře vidí nejen těm, kteří mají vadu zraku. Za šera, v dešti, na mokré vozovce, při ostrém slunci. „Brýle určené přímo řidičům vyvinula například firma Zeiss. I za tmy s nimi řidiči odhadují rychleji a dobře vzdálenost a omezují podráždění odráženým světlem,“ popisuje hlavní výhody těchto brýlí Tereza Slavíková z Fokus optik. „Zájem o ně mezi řidiči stoupá, mají rozsah od plus 16 do minus 20 dioptrií, samozřejmě i v torickém a v multifokálním provedení. U vyšších dioptrií se čočky tenčí. Pro toho, kdo nepoužívá dioptrickou korekci, pak doporučujeme na řízení polarizační brýle. Optika se stále rozvíjí kupředu a každá novinka, která umožní zákazníkovi líp a pohodlněji vidět, je fajn,“ hodnotí tuto pomůcku Tereza Slavíková.

Stejně tak sleduje vývoj i primářka oční kliniky DuoVize Lucie Valešová. „Mezi řidiči jsou oblíbená polarizovaná skla s antireflexními vrstvami. Brýle z kvalitních materiálů se také výrazně méně znečišťují přirozenými mastnými složkami z povrchu kůže obličeje a navíc se i lépe čistí a odmašťují. To vše zvyšuje viditelnost a ostrost vidění, obzvláště za horších světelných podmínek. Rozhodně jsem pro jejich užívání,“ zdůrazňuje Lucie Valešová.

Podle jejích zkušeností z ordinace se stále více lidí odhodlává ke konečnému odstranění své vady. „U lidí, kteří mají silnější brýle, je pro bezpečnost provozu nejlepší zbavit se dioptrií operačním řešením. Brýle, jež nemáte, nemůžete ztratit ani rozbít na cestách,“ podotýká Valešová.

Nejjednodušší recept na to, jak se vyhnout oslnění od protijedoucích vozů, je znám už dlouho. „Zpomalit a nekoukat do reflektorů, protože to řidiče na několik vteřin zcela oslepí. Také stále opakuji, jak je důležité sledovat chodce,“ radí majitelka autoškoly Amíz Věra Zímová. Ta také zaznamenala, že stále více žadatelů o řidičský průkaz chce kurz absolvovat právě na podzim a v zimě, aby byli na zhoršené podmínky dobře připraveni.