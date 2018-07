Otravám zpravidla zabrání tepelná úprava

Za otravou jídlem, odborně alimentární infekcí, stojí v našich končinách hlavně bakterie a viry. S potravinovou infekcí, kterou by způsobili parazité, se v Česku téměř nesetkáme, typická je pro rozvojové země.

Nejčastěji se uvádí, že se lidé jídlem otráví, když sní nedostatečně tepelně upravené maso. Nicméně ke kontaminaci jídla může dojít v kterékoliv fázi jeho výroby – tedy během přípravy, výroby, zpracování či vaření až po servírování.

Je tedy potřeba nejen dbát na to, abyste jídlo opravdu dostatečně tepelně upravili, samozřejmostí je však i správné skladování. Potraviny, které rychle podléhají zkáze, nemůžete nechat dlouho mimo chladničku. Totéž platí i pro již uvařené jídlo – pokud je nehodláte sníst hned.

Ke kontaminaci jídla může dojít i kvůli nakaženému člověku, který s ním přišel do styku. Pokud někoho postihlo průjmové onemocnění, rozhodně nesmí připravovat jídlo jiným. Zvýšit hygienu musí i ti, kteří se o nemocného starají a zároveň připravují jídlo.

Neumyté kuchyňské prkénko

Často se stává i takzvaná křížená kontaminace – příkladem je používání prkénka na přípravu různých potravin. Například nakrájíte syrové maso, prkénko zapomenete umýt a pak na něm krájíte zeleninu, kterou už tepelně neupravíte.

„Nepříjemný zážitek mám z loňské grilovačky s přáteli. Připravili jsme si mnoho masa, ale neugrilovali jsme ho všechno, protože ani to, co jsme ugrilovali, jsme nesnědli. Hotové burgery jsme tedy dali do lednice, že je sníme třeba pozdě večer. Opravdu jsme je pak snědli, další večer už se dveře od koupelny netrhly. Když jsme pátrali, z čeho to může být, zjistili jsme, že mísa, ve které bylo syrové mleté maso, byla prasklá, a šťáva z něj kapala na hotové burgery,“ vzpomíná Anna Procházková z Prahy.

Nechtěné mikroorganismy

Asi nejznámější bakterií, která otravu jídlem způsobuje, je Salmonella, nicméně existuje ještě jeden častější viník, a to je bakterie Campylobacter. Tato bakterie se však nevyskytuje jen ve špatně tepelně zpracovaném mase, ale například i v nepasterovaném mléce či neupravené vodě. Již zmíněnou Salmonellu najdeme kromě syrového masa i v syrových vejcích, mléce a dalších mléčných výrobcích.

Těhotné ženy si musí dávat pozor na potraviny, v nichž může být bakterie Listeria. Ta se může vyskytovat v chlazených potravinách, určených k přímé konzumaci. Ať už to jsou paštiky, sendviče, vařené plátky masa, či měkké plísňové sýry, vždy je potřeba pečlivě kontrolovat datum spotřeby. Listerióza může vést až k potratu.



S hovězím masem se pojí výskyt bakterie Escherichia coli, která se také vyskytuje v nepasterizovaném mléku. Velké množství nákaz zaviní také noroviry, které se přenášejí prostřednictvím kontaminovaných potravin z člověka na člověka a způsobují zánět žaludku a tenkého střeva. K šíření dochází ale převážně v zimních měsících. Zvláště malé děti pak postihuje infekce způsobená rotaviry, která způsobuje zánět tenkého střeva a průjmy.