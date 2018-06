Partnerskou krizi dovolená nezachrání, říká psycholožka

V psychologii platí, že největším nepřítelem člověka jsou jeho očekávání, říká psycholožka Marta Boučková z Prahy.

LN Čím to, že se někdy vytoužená dovolená změní v jeden velký stres?

Všichni se těší, jak si o dovolené odpočinou a zažijí něco, na co nejsou v běžném životě zvyklí. Ve skutečnosti má ale většina lidí ráda stereotyp a příliš velké změny jsou pro ně zátěžové. Obzvlášť když odjíždějí na dovolenou do vzdálené destinace na pouhý týden. Než se stačí aklimatizovat po příjezdu, už je čeká aklimatizace po návratu domů. Místo odpočinku se tak musí vyrovnávat s dvojitou zátěží.

LN Na jak dlouho bychom tedy měli odcestovat?

Čtrnáct dní je ideálních, ale hodně záleží i na tom, jakou máte profesi. Pokud si musíte dovolenou napracovat dopředu, pak budete nejspíš odjíždět naprosto vyřízená. Miluji citát ze Švejka, který říká, že na to, aby si mohl člověk odpočinout, musí být odpočinutý. Únava s sebou totiž přináší větší riziko úrazů. Když si navíc naplánujete velmi aktivní dovolenou, pak je riziko o to větší.

LN Jak si s tím poradit?

V takovém případě by měl člověk počítat s větší mírou hektičnosti před odjezdem a naplánovat si raději klidnější dovolenou. Nebo alespoň zvolnit tempo v prvních třech dnech po příjezdu. Nové zážitky jsou sice spojené s pozitivním stresem, ale pořád je to stres, který nás stojí nějaké síly.

LN Cesta do Karibiku tedy asi není pro každého?

Exotická dovolená na jedné straně slibuje obrovské zážitky, na té druhé nás ale stojí spoustu peněz i času. V psychologii se přitom říká, že největším nepřítelem člověka jsou jeho očekávání. Ne vždycky se totiž realita shoduje s naším snem. Najdou se lidé, kteří si dovolenou i přes různé zádrhele skvěle užijí, jenže takových je opravdu málo. Ti ostatní by si měli předem zvážit, zda jim cesta do Karibiku opravdu stojí za vynaložený čas a peníze. A to se ještě nebavíme o tom, s kým na takovou dovolenou jedou.

LN Podle čeho si tedy vybírat správného parťáka na cesty?

Spoléhat na to, že si o dovolené sednete s někým, s kým se jednou za čas vypravíte na prima oběd, není zrovna nejlepší. Vyplatí se proto včas společně probrat, co od cesty čekáte a jaké výlety chcete podnikat. Úplně nejlepší ale je zorganizovat předem alespoň jednoduchý výlet po Čechách. Předpokládat, že o dovolené se automaticky všichni přeladí na příjemno, budou se mít rádi, navzájem si vyhoví a na všem se shodnou, se obvykle nevyplácí.

LN Někdy bývá problém i s rodinnou dovolenou. Obzvlášť když někdo chce ležet u moře a druhý podnikat horské túry. Dají se odlišné představy vůbec nějak sladit?

Dovolená je hodně individuální záležitost, neexistuje na ni univerzální recept. Důležitá je hlavně vzájemná komunikace ještě před odjezdem na cesty. Některé rodiny se třeba dohodnou na tom, že jeden den pojedou na výlet k pyramidám a druhý den se budou s dětmi potápět v zátoce. Tak, aby si každý z nich našel na programu něco atraktivního. Jiným manželským párům zase nejlépe vyhovuje oddělená pánská a dámská dovolená. Ve finále není úplně podstatné, kde a s kým ve svých volných dnech budete. Hlavně se počítají šťastné hodiny, které se vám povede strávit s vašimi nejbližšími. Ať už je to na dovolené, anebo v průběhu běžného roku.

LN S jakými problémy za vámi klienti po dovolené nejčastěji chodí?

Dovolená vždycky prověří vzájemné vztahy. Dozvíte se třeba, kdo z vaší partičky řeší věci s nadhledem a kdo naopak rychle ztrácí náladu. Ale s tím se k psychologovi obvykle nechodí. V psychologické praxi se spíš setkávám s dvojicemi, které si během volných dní uvědomí, že jim to už spolu nefunguje. Úplně nejčastěji ale řeším nevěry, které se provalí právě během dovolené.

LN Čím si můžeme během dovolené nejvíc uškodit?

Některé rozhádané páry se domnívají, že exotická dovolená pomůže zažehnat jejich vleklou manželskou krizi. Opak bývá ale dost často pravdou. Pro takové dvojice je určitě lepší rozvolněná dovolená v Čechách než třítýdenní cesta na Maledivy. Už proto, že vrátit se odtud předčasně domů bývá dost obtížné.

LN Co nám naopak dobře zvolená dovolená může dát?

Ideální je, když se nám během volných dní povede zapomenout na práci, odpojit se od každodenní reality. Čím lépe se nám to podaří, tím více regenerace nám dovolená poskytne. Hodně ovšem záleží i na způsobu návratu. Čím rozdílnější je dovolená od běžného režimu, tím důležitější je ponechat si překlenovací období před tím, než se vrátíme do zaměstnání. Užít si moře až do poslední chvíle, přiletět o půlnoci a druhý den spěchat do práce je sice lákavé, ale na klidu a pohodě nám to určitě nepřidá.